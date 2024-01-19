İSTANBUL İÇİN YENİ PROJELER

Çok yakında duyuracakları yeni projelerden de bahseden ve projeleri açıkladıklarında İstanbul'un geleceği için ne kadar hazır olduklarının görüleceğini aktaran Kurum, "İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan, yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden işyeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık. Tüm bunların yanında her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak; kadınlarımız için 7/24, hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak." diye konuştu.

Konuşmasında İstanbul'da gezen başıboş köpek sorununa da işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüzbinlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken, sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez hocalarımızla, bilim insanlarımızla, bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda, bu alanlarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz."