Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhuriyet Halk Partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP PARTİ MECLİSİ KARIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında aday belirleme süreci krize dönerken geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı karıştı. SEBEBİ ALİ MAHİR BAŞARIR VE VELİ AĞBABA: YETER ULAN

CHP Mersin milletvekili Ufuk Çakır'ın Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "Yeter Ulan" diye bağırarak salonu terk ettiği ortaya çıktı. Çakır kavganın sebebini ise, "Ancak Mersin'le hiç ilgisi olmayan Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile İstanbul'da yaşayan ancak Mersin Milletvekili olan Ali Mahir Başarır hiç bilmedikleri bölgeyle ilgili belediye başkan adaylarını belirliyorlar, biz buna itiraz ettik." ifadeleriyle açıkladı. CHPde adaylık kaosu: Adayların açıklanması gecikti! CHP PM toplantısında gerginlik: Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi BİR BOMBA DAHA PATLADI

Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın odağında olduğu krizin etkileri sürerken bir bomba daha patladı.

Halk TV ile zorla sözleşme imzalattırıldığını söyleyen Bozdoğan, "Bu iki vatandaş biri İstanbul'da yaşayan bu milletvekili biri de Malatyalı milletvekilinin bu kentteki rantlarını herkes biliyor. CHP'lilerin hepsi biliyor. Düşünebiliyor musunuz siz neden Halk TV'den gelip benle zorla bu sözleşmeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Eşinin orada kurum avukatı olduğunu biliyorum. Sözleşme için yüksek para istediler ve sadece 1 yıllık abonelik yaptım. Aynısını Mezitli belediyemiz için de yaptılar." dedi. Eren Erdemden Halk TV itirafı! CHP ayda kaç para veriyordu? "BAŞKAN YARDIMCIM İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPIYORDU"

Öte yandan Bozdoğan, "Sizin halk tarafından nefret edilen birisi olduğunuz anketlerde sonuncu olduğunuz ve kendi müdürünüz tarafından suç duyurusunda bulunup mahkemeye verildiğiniz doğru mu?" sorusuna ise yine ifşalarla yanıt verdi. Fotoğrafta: Veli Ağbaba ile Ali Mahir Başarır Haluk Bozdoğan, "Müdürümü mahkemeye veren benim. İnsan kaçakılığı yapan yardımcım vardı direkt olarak savcılığa intikal ettim." iddiasında bulundu.