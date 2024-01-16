İzmir’e yine aynı görüntü! Sağanak yağış sonrası dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.
İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.
Dikili'de geceden bu yana aralıklı olarak şiddetini artıran sağanağın etkisiyle şehir merkezinden geçen Sülüklü Deresi taştı. Derenin çevresindeki sokaklarda yükselen su nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Bergama'da da Kozak yolu üzerindeki İncecikler Deresi'nin taşması sonucu sosyal tesisler su altında kaldı.
KİMİ DURAKLARA SIĞINDI, KİMİ PAÇALARI SIVAYIP YOLUNA DEVAM ETTİ
Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşlar çareyi otobüs duraklarına sığınmakta bulurken, bir kadın ise çorabını ve ayakkabısını çıkarıp paçalarını katlayarak göle dönen yolda yürüyüp yoluna devam etti.
CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ
Dikili ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle araçlar adeta sulara gömüldü, bazı iş yerini ise su bastı.
Özellikle Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde sağanak sonrası biriken sular hem vatandaşlara, hem araç sürücülerine hem de esnafa zor anlar yaşattı.
KAMYONETTE MAHSUR KALDILAR
Menderes'te sağanak nedeniyle bir derenin taşması sonucu kamyonette mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dikili ilçesindeki İslamlar Mahallesi'nde de bir derenin taşması sonrası itfaiye ekipleri, su tahliye çalışması başlattı.
Karşıyaka ilçesinde ise Yusuf Vardar Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine çam ağacının devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.