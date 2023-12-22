Eren Erdem’den Halk TV itirafı! CHP ayda kaç para veriyordu?

KAYIP MİLYONLARI KONUŞURKEN HALK TV'Yİ PATLATTI: AYLIK 2 MİLYON LİRA CHP'de 100 milyon liranın kaydolduğu ve bu paranın trollere harcandığı iddialarına ilişkin kendisini savunmaya çalışan Erdem CHP-Halk TV arasındaki para ilişkisine ilişkin, "Halk TV'nin aylık 2 milyon liralık ödeneğini kestim" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na yakınlığıyla bilinen Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu eski CHP Genel Başkan yardımcısı Eren Erdem CHP'nin Halk TV 'yi fonladığını bir kez daha itiraf etti.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona ermiş ve "Kılıçdaroğlu intikam alıyor" yorumlar yapılmıştı.

HALK TV'YE "EKREM CEZASI"

CHP ile Halk TV arasında ipleri atan fesihnameyi Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem duyurmuştu.

"BAŞKA KANALLARLA DA PROTOKOLÜMÜZ VAR"

Erdem, konuya ilişkin açıklamasında "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullanmıştı. Erdem daha sonra CHP'nin başka kanallarla da benzer ilişkisi olduğunu itiraf etmişti.