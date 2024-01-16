İstanbul merkezli 16 ilde "dolandırıcılık" operasyonu: 41 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 71 şüphelinin mağdurları arayarak kendilerini "polis", "savcı" ve "banka veya kredi kurumları çalışanı" olarak tanıttığı ve bu yolla "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edildi.

Şüphelilerin, "hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, şüpheli işlemler gerçekleştiği ve başkaları tarafından hesaplarına yanlışlıkla para gönderildiği" şeklinde aldatıcı bilgiler verip mağdurları ikna ettiği belirlendi.