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CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan partisinden istifa etti! Özgür Özel'i bombaladı: CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva etti

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'nin aday belirleme sürecinde kaos ve kavga eksik olmuyor. Geçtiğimiz gün adayların belirlendiği PM toplantısında koridorlar inlerken, şimdi de CHP'de yeni bir kriz patlak verdi. CHP MYK ve Parti Meclisi toplantısından, Mersin’in en büyük ilçesi olan Tarsus’ta mevcut belediye başkanı Haluk Bozdoğan’ın yerine belediye meclis üyesi Ali Boltaç’ın aday gösterilmesi kararı çıktı. Ali Boltaç’ın aday gösterilmesinin ardından CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan, “CHP’yi tüm Türkiye’ye rezil ettiler” diyerek partisinden istifa etti.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 20:15 Güncelleme 11 Ocak 2024, 20:37
CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan partisinden istifa etti! Özgür Özel’i bombaladı: CHP’yi tüm ülkeye rezil rüsva etti

Yerel seçimlere giderayak CHP'deki aday belirlime süreci yeni bir kaos ve kavganın fitilini ateşledi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki derin kavga sürmeye, adayların açıklamasında gecikmeler yaşandı.

CHPde adaylık kaosu: Adayların açıklanması gecikti! CHP PM toplantısında gerginlik: Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldiCHPde adaylık kaosu: Adayların açıklanması gecikti! CHP PM toplantısında gerginlik: Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi

GERİLİM YÜKSELDİ
Dün gerçekleşen CHP PM toplantısında sinirler gerildi. Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi.



KORİDORLAR İNLEDİ
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de mevcut Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın devam etmesi gerektiğini düşünmesine rağmen, Neşet Tarhan aday gösterilmeyince bir diğer Mersin Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.



YENİ KRİZ PATLAK VERDİ
CHP MYK ve Parti Meclisi toplantısından, Mersin'in en büyük ilçesi olan Tarsus'ta mevcut belediye başkanı Haluk Bozdoğan'ın yerine belediye meclis üyesi Ali Boltaç'ın aday gösterilmesi kararı çıktı.



PARTİDEN İSTİFA ETTİ
Ali Boltaç'ın aday gösterilmesinin ardından CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan, "CHP'yi tüm Türkiye'ye rezil ettiler" diyerek partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bozdağan CHP'yi bombalayarak şu ifadeleri kullandı:



"CHP'Yİ TÜM TÜRKİYE'YE REZİL ETTİLER"
2024 yılı Yerel Seçimleri itibariyle Tarsus'ta yapılan atama, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı'nı belirlemiştir.

Bölge Milletvekillerinin bazıları, Bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz Milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde Tarsus'ta 25 yıl sonra 95 Bin küsur rekor oyla, Tarsus'ta 50 Binler'de bitirilen seçimleri taşıdığımız seviye ile kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan Adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir. Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak TEK ADAMCILIK oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum.



BAĞIMSIZ GİRME KARARI ALDI
Çalışmalarımı BAĞIMSIZ TARSUS HAREKETİ kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak, HALKIN ADAYI OLARAK girme kararı almış bulunmaktayım.



"BU REZİLLİĞİ ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR HAYKIRACAĞIM"
Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların İtirazını 31 Mart akşamına kadar; bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm.

Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde Cumhuriyet Halk Partisi çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir.

Bu sebeplerle istifamı kamuoyunun temiz vicdanına sunar, tüm hemşehrilerimi tertemiz bir zafere; BAĞIMSIZ TARSUS HAREKETİ'ne davet ediyorum.

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