CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan partisinden istifa etti! Özgür Özel’i bombaladı: CHP’yi tüm ülkeye rezil rüsva etti

PARTİDEN İSTİFA ETTİ Ali Boltaç'ın aday gösterilmesinin ardından CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ an, "CHP'yi tüm Türkiye'ye rezil ettiler" diyerek partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bozdağan CHP'yi bombalayarak şu ifadeleri kullandı:

Bölge Milletvekillerinin bazıları, Bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz Milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde Tarsus'ta 25 yıl sonra 95 Bin küsur rekor oyla, Tarsus'ta 50 Binler'de bitirilen seçimleri taşıdığımız seviye ile kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan Adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir. Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak TEK ADAMCILIK oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum.

"CHP'Yİ TÜM TÜRKİYE'YE REZİL ETTİLER" 2024 yılı Yerel Seçimleri itibariyle Tarsus'ta yapılan atama, Cumhuriyet Halk Partisi 'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı'nı belirlemiştir.

BAĞIMSIZ GİRME KARARI ALDI Çalışmalarımı BAĞIMSIZ TARSUS HAREKETİ kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak, HALKIN ADAYI OLARAK girme kararı almış bulunmaktayım.





"BU REZİLLİĞİ ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR HAYKIRACAĞIM"

Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların İtirazını 31 Mart akşamına kadar; bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm.

Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde Cumhuriyet Halk Partisi çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir.

Bu sebeplerle istifamı kamuoyunun temiz vicdanına sunar, tüm hemşehrilerimi tertemiz bir zafere; BAĞIMSIZ TARSUS HAREKETİ'ne davet ediyorum.