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Fondaş Fatih Portakal kavga görüntülerini yalanlayan CHP Sözcüsü Deniz Yücel'i yerden yere vurdu: Biz aptal mıyız?

CHP'deki aday belirme toplantısında gerilim yükselmiş ve koridorlar bağrışmalarla inlemişti. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de mevcut Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın devam etmesi gerektiğini düşünmesine rağmen, Neşet Tarhan aday gösterilmeyince bir diğer Mersin Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki göstermişti. Yaşanan olay sonrası ise görüntülerin olmasına rağmen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, basın mensuplarının gözü önünde gerçekleşen kavgayı yalanlayıp, "Mersin Milletvekilleri arasında bir tartışma ya da kavga-gürültü olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Yücel'in yalanları sonrası CHP yandaşı Fatih Portakal çileden çıktı.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 22:24 Güncelleme 11 Ocak 2024, 23:40
Fondaş Fatih Portakal kavga görüntülerini yalanlayan CHP Sözcüsü Deniz Yücel’i yerden yere vurdu: Biz aptal mıyız?

CHP, yerel seçimde yarışacak bazı adaylarını yaptığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirledi.

CHPde adaylık kaosu: Adayların açıklanması gecikti! CHP PM toplantısında gerginlik: Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldiCHPde adaylık kaosu: Adayların açıklanması gecikti! CHP PM toplantısında gerginlik: Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi

ADAY TOPLANTISINDA KAOS
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de mevcut Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın devam etmesi gerektiğini düşünmesine rağmen, Neşet Tarhan aday gösterilmeyince bir diğer Mersin Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

Ufuk ÇakırUfuk Çakır

KORİDOLAR İNLEDİ
Mersin adaylarının belirlenmesi sırasında kavga çıktığı bildirilirken, bağrışma sesleri koridorlarda yankılandı.

Ali Mahir BaşarırAli Mahir Başarır

CHP Mersin milletvekili Ufuk Çakır'ın Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bağırarak salonu terk ettiği öğrenildi.



CHP SÖZCÜSÜ GÜNYÜZÜNE ÇIKAN KAVGAYI YALANLADI
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, basın mensuplarının gözü önünde gerçekleşen kavgayı yalanlayıp, "Mersin Milletvekilleri arasında bir tartışma ya da kavga-gürültü olmadı." ifadelerini kullandı.

"Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz"


YANDAŞ PORTAKAL'DAN CHP SÖZCÜSÜNE SALVO: YALANCISINIZ
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Yücel'in açıklamalarında yer alan sözlerini eleştirip, yalancı olduğunu dillendirdi.



Portakal, "Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu kadar kolay yalan söylenebilir mi? "Kulağımız duyuyor, gözümüz görüyor. Arkadaş en azından böyle bir şey olup olmadığını araştır. Ondan sonra insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Deniz Bey, büyük yalanlar." ifadelerini kullandı.



"DEĞİŞİM, DEĞİŞİM DEDİNİZ BÖYLE Mİ OLACAKTI?"
CHP'nin kendilerini 'aptal' yerine koyduğunu belirten Portakal, "Biz aptal mıyız, görüyoruz biz ne olduğunu? Sosyal medyayı da mı görmüyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına değişim değişim dediniz de böyle mi olacaktı?" dedi.

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