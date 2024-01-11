Fondaş Fatih Portakal kavga görüntülerini yalanlayan CHP Sözcüsü Deniz Yücel’i yerden yere vurdu: Biz aptal mıyız?





CHP SÖZCÜSÜ GÜNYÜZÜNE ÇIKAN KAVGAYI YALANLADI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, basın mensuplarının gözü önünde gerçekleşen kavgayı yalanlayıp, "Mersin Milletvekilleri arasında bir tartışma ya da kavga-gürültü olmadı." ifadelerini kullandı.



"Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz"

YANDAŞ PORTAKAL'DAN CHP SÖZCÜSÜNE SALVO: YALANCISINIZ

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Yücel'in açıklamalarında yer alan sözlerini eleştirip, yalancı olduğunu dillendirdi.





Portakal, "Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu kadar kolay yalan söylenebilir mi? "Kulağımız duyuyor, gözümüz görüyor. Arkadaş en azından böyle bir şey olup olmadığını araştır. Ondan sonra insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Deniz Bey, büyük yalanlar." ifadelerini kullandı.





"DEĞİŞİM, DEĞİŞİM DEDİNİZ BÖYLE Mİ OLACAKTI?"

CHP'nin kendilerini 'aptal' yerine koyduğunu belirten Portakal, "Biz aptal mıyız, görüyoruz biz ne olduğunu? Sosyal medyayı da mı görmüyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına değişim değişim dediniz de böyle mi olacaktı?" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN