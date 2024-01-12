İçişleri Bakanlığı’ndan iki kritik operasyon! 1 ton 664 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! Yasa dışı bahis oynatan 120 kişi yakalandı

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle: Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 113 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 104 kilogram skunk ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 60 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 29 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 28 kilogram eroin, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 21 kilo 900 gram sentetik kannabionid, 25 bin adet uyuşturucu hap, 16 kilo 750 gram esrar, 14 kilo 650 gram skunk, çok miktarda metamfetamin ve kokain ele getirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 6 kilo 250 gram bonzai ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 kilogram kokain, 336 bin adet sentetik hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1 ton 220 kilogram toz esrar ele geçirildi."