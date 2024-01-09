Yerel seçim tarihi yaklaşıyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere müstakil gireceğini açıklamış üstüne Ekrem İmamoğlu'na savaş açmıştı.
Yerel seçim tarihi yaklaşıyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere müstakil gireceğini açıklamış üstüne Ekrem İmamoğlu'na savaş açmıştı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KORKAK DEDİ!
Bir dönem desteğini esirgemediği, cumhurbaşkanı adayı bile göstermek istediği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da korkak demişti.
İMAMOĞLU'NUN AKŞENER OPERASYONU
Akşener'in müstakil açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu, tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağını kaydırdığı gibi İYİ Parti içini de karıştırmak için kolları sıvadı. Parti içi yaşanan her kaosun altından Ekrem İmamoğlu'nun çıkması, İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 kişinin istifasıyla gün yüzüne çıkmıştı.
Günlerdir yaptığı açıklamalarla gündemde geniş yer bulan CHP'nin eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır da İmamoğlu'nun Akşener planını deşifre etmiş, "Sayın Ekrem İmamoğlu divan başkanlığı odasında ne dedi bize biliyor musunuz? Sayın Meral Akşener bana söz vermişti ben Cumhurbaşkanı adayı olacaktım sözünü tutamadı CHP şimdi benim elimde ana muhalefet partisi benim elimde şimdi meral hanım benim avucumda Kemal beyi gönderdik şimdi meral hanımın partisindeki arkadaşları toplayayım da aklı başına gelsin ben küçük bir insan değilim Ekrem İmamoğlu'nu tanıyacaksın dedin mi demedin mi? Çık inkar et" ifadelerini kullanmıştı.
AKŞENER ADAY BELİRLEMEDE TAM YETKİ İSTEDİ
Tüm bu yaşananların ardından İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından sonra kulislere bir haber düştü.
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Barış Terkoğlu, HALK TV'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in GİK toplantısında tam yetki istediğini iddia etti.
"KAZANAMAZSAK İSTİFA EDERİM"
Terkoğlu, tüm yetki ve sorumluluğu üzerine almak isteyen Akşener'in, buna karşılık ise başarısızlık durumunda istifa resti çektiğini söyledi.
İYİ PARTİ'DEN YANIT
Akşener'in, partililere "Seçimi kazanamazsak gereğini yaparım, evime dönerim." dediği iddialarına İyi Parti'den açıklama geldi.
İddiaların yalanlandığı açıklamada, partiye yönelik manipülasyon yapıldığı belirtildi.
"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, 'Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır.
Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar, partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır.
Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz.