Günlerdir yaptığı açıklamalarla gündemde geniş yer bulan CHP'nin eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır da İmamoğlu'nun Akşener planını deşifre etmiş, "Sayın Ekrem İmamoğlu divan başkanlığı odasında ne dedi bize biliyor musunuz? Sayın Meral Akşener bana söz vermişti ben Cumhurbaşkanı adayı olacaktım sözünü tutamadı CHP şimdi benim elimde ana muhalefet partisi benim elimde şimdi meral hanım benim avucumda Kemal beyi gönderdik şimdi meral hanımın partisindeki arkadaşları toplayayım da aklı başına gelsin ben küçük bir insan değilim Ekrem İmamoğlu'nu tanıyacaksın dedin mi demedin mi? Çık inkar et" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER ADAY BELİRLEMEDE TAM YETKİ İSTEDİ

Tüm bu yaşananların ardından İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından sonra kulislere bir haber düştü. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Barış Terkoğlu, HALK TV'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in GİK toplantısında tam yetki istediğini iddia etti.

"KAZANAMAZSAK İSTİFA EDERİM"

Terkoğlu, tüm yetki ve sorumluluğu üzerine almak isteyen Akşener'in, buna karşılık ise başarısızlık durumunda istifa resti çektiğini söyledi. İYİ PARTİ'DEN YANIT

Akşener'in, partililere "Seçimi kazanamazsak gereğini yaparım, evime dönerim." dediği iddialarına İyi Parti'den açıklama geldi. İddiaların yalanlandığı açıklamada, partiye yönelik manipülasyon yapıldığı belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, 'Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır.





Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar, partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır.



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