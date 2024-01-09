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Başkan Erdoğan 9'uncu kez dede oldu!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi. Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, Asım Özdemir adını torununun kulağına okudu.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 14:31 Güncelleme 09 Ocak 2024, 15:16
Başkan Erdoğan 9’uncu kez dede oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Başkan Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.

Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.

BEBEĞE ASIM ÖZDEMİR ADI VERİLDİ

Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

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