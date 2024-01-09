Cami İmamı Usta da Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Rabb'im sizi muhafaza etsin, başımızdan eksik etmesin." dedi.
Erdoğan da "Rabb'im beterinden de korusun inşallah, Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün aileye selamlarımızı iletirseniz çok memnun olurum. Rabb'im şifalar versin inşallah." diyerek Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den Usta'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Prof. Dr. Özdemir, Başkan Erdoğan'a verdiği bilgide, "Sayın hocamızın durumu iyi, dün bir bıçak yaralanması olmuş, öldürücü bir yere gelecek şekilde saldırı olmuş, yapılan ameliyat sonucunda herhangi bir şey çıkmamış. Şu anda hocamızın durumu gayet iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Bugün muhtemelen burada (yoğun bakım) durur. Yarından itibaren de inşallah normal servise alacağız hocamızı." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, bunun üzerine Özdemir'e teşekkür ederek, "İsabetli olan neyse onu tabii yapmakta fayda var. Rabb'im şifalar versin." dedi.
Kurum'a hastane ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.
"SALDIRIYI KINIYORUZ"
Kurum o anları sosyal medya üzerinden "Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz." notuyla paylaştı.
Kurum, Usta'nın son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.
"KÖTÜ GÜNDE MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Kurum yaptığı açıklamada, "Tüm İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Dün akşam saatlerinde İstanbul Fatih camimizde meydana gelen olay sebebiyle üzüntülerimi dile getirmek istiyorum. Az önce Galip hocamı ziyaret ettik. Kendisiyle ilgili hocalarımızdan bilgi aldık. Çok şükür kendisi çok iyi. Hocalarımıza hastanemiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de burada kötü günde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm İstanbul'umuza tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum" dedi.
"İKİSİ DE SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"
Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Kendisi de Galip hocamıza, ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisi yakından hocamızın sağlık durumunu takip ediyor. Birazdan diğer yaralıyı da ziyaret edeceğiz Yedikule hastanemizde. Onun da sağlığı çok şükür iyi. Hocalarımız hastalarına gerekli müdahaleyi yapıyor. O da en yakın zamanda sağlığına kavuşacaktır. Hocamız cemaati bekliyor, cemaati de sabırsızlıkla hocamızın camiye dönmesini bekliyor. İkisi de sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.
"GENEL DURUMU GAYET İYİ"
Fatih Camii imamı Galip Usta'yı tedavi eden Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Çok geçmiş olsun. Gerekli müdahaleleri dün geceden beri yapıyoruz. Hocamızın şu anda sağlık durumu iyi. Muhtemelen bugün veya yarın odaya alacağız. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Genel durumu gayet iyi" dedi.