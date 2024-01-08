İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP’li Erkan Çakır’dan bomba itiraf! İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu bitirme oyunu: Talimat aldım

Çakır İmamoğlu'yla kol kola yürüdüğü paylaşımına, "Herkes bana yazıyor Ekrem beyle fotoğraf herkes çeker diye nasıl bir talimat almış olabilirsin sen kimsin vs. diyenler bakın, Ekrem bey kiminle kurultay salonuna giriyor yakınlığımı görün beni daha fazla konuşturmayın troller" notu düştü.
Çakır, CHP'nin önemli isimlerinden CHP'nin eski Milletvekili Gürsel Tekin'i de yayılım ateşine tuttu. Çakır, "Şimdi bir şey diyeceğim.
AK Partili olacağım gözünüzde biliyorum ama CHP kurultayında dağıttığımız paralar kimindi, İstanbullunun değil miydi?
Ya da Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş delegeydi ve oyunu değişimden yana kullandı. Kemal beye destek veriyordu. Ne oldu da son anda Sayın Özgür Özel'e destek verdi? Ben söyleyeyim ne olduğunu da herkes bilsin.
Oğlunu Bursa'dan alıp taa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe koydu. Çıkın inkar edin, yalan deyin. Ben ispatladım, sizde ispatlayın hadi hodri meydan. Bu arada halen 12 binlik gömlek giyiyor musun? Çaycı Gürsel." dedi.
İBB MAİLİNİ PAYLAŞTI
Çakır söz konusu iddiasını Nihat Yeşiltaş'ın oğlu Ozan Yeşiltaş'ın İBB mail adresini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'daki akrabalarımız eşimiz dostumuz ile sana kaybettireceğiz dalga geçebilirsiniz istediğinizi söyleyebilirsiniz o sandıkta size neyin ne olduğunu göstereceğiz. Sayın Murat Kurum için 200 arkadaşımız İstanbul sokaklarında çalışmaya hazır. "
ELİNDE PARA DOLUSU ÇANTAYLA GEZİYORDUN
Özgür Karabat'ı da yaylım ateşine tutan Erkan Çakır, "Sayın Özgür Karabat JW MARİOT otelde -1. Katta elinde çantayla ne geziyordun benim yanımdayken oturduğun yerde yanına koydun mu koymadın mı? O çantada dolar var mıydı yok muydu? Şerefin namusun varsa açıklarsın hodri meydan millete diyormuşsun ben erkanı tanımam etmem tanımadığın birini neden facetime üzerinden arayıp 11 dakika konuşuyorsun bu arada araması bugün değil arkadaşlar 1 ay önce bu iddialarımı dile getirdiğim zamandı" dedi.
29 EKİM KUTLAMASI ADI ALTINDA İSTANBULLUNUN PARASI DELEGELERE VERİLDİ
29 Ekim kutlamalarının bahane edilip İstanbullunun parasının delegelere dağıtıldığını söyleyen Erkan Çakır, "29 Ekim kutlamalarında 553 milyon tl nasıl harcadınız İstanbullunun bu parası nereye gitti değerli arkadaşlar 29 Ekim bahane kurultayda delegelere dağıtılan paralar şahane pazar günü döviz bürolarını açtırdılar orada paraları dolara çevirdiler sonra geldiler bazı kurultay delegelerine bu paraları dağıttılar sayın Özgür Karabat elinde çantalarla geziyordu çıksın yalanlasın CHP İstanbul il başkanı Özgür Çelik patrondu.