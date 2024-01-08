İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP’li Erkan Çakır’dan bomba itiraf! İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu bitirme oyunu: Talimat aldım

Çakır İmamoğlu'yla kol kola yürüdüğü paylaşımına, "Herkes bana yazıyor Ekrem beyle fotoğraf herkes çeker diye nasıl bir talimat almış olabilirsin sen kimsin vs. diyenler bakın, Ekrem bey kiminle kurultay salonuna giriyor yakınlığımı görün beni daha fazla konuşturmayın troller" notu düştü.

Çakır, CHP'nin önemli isimlerinden CHP'nin eski Milletvekili Gürsel Tekin'i de yayılım ateşine tuttu. Çakır, "Şimdi bir şey diyeceğim.

AK Partili olacağım gözünüzde biliyorum ama CHP kurultayında dağıttığımız paralar kimindi, İstanbullunun değil miydi?

Ya da Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş delegeydi ve oyunu değişimden yana kullandı. Kemal beye destek veriyordu. Ne oldu da son anda Sayın Özgür Özel'e destek verdi? Ben söyleyeyim ne olduğunu da herkes bilsin.

Oğlunu Bursa'dan alıp taa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe koydu. Çıkın inkar edin, yalan deyin. Ben ispatladım, sizde ispatlayın hadi hodri meydan. Bu arada halen 12 binlik gömlek giyiyor musun? Çaycı Gürsel." dedi.