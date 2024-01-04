İYİ Parti’de 2019 yerel seçimleri için Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: Keşke ona oy vermeseydik! İşte Meral Akşener-Özgür Özel görüşmesinin perde arkası!

"Dün "yüzde 60 ile kazanırız" yalanını üretenler yeni yalanlar türetiyorlar. İşte bu nedenle "kazanacak aday" dediğimiz için bizi topa tuttular ama "yüzde 60'la alırız" diyen akılsızlara dokunmadılar. Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde; yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde ama tüm itirazlarında, haklı çıkan sözünün değeri daha yeni anlaşılan İyi Parti, zor durumdaymış."

İMAMOĞLU İLE GİZLİ PAZARLIK Bu gelişmeler sonrası İYİ Parti 'de Ekrem İmamoğlu 'na destek verilmeme kararını eleştirilen isimler teker teker istifa ederken İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özkan'ın istifasını Akşener'in istediği öğrenildi.

"GENEL MERKEZİN KARARI DOĞRU" Ben ilk başta işbirliği olması gerektiğini düşünüyordum ama kararımın yanlış olduğunu gördüm. Sahayı görünce genel merkezin verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu gördüm.

"İŞBİRLİĞİ YANLISI OLANLAR DA DÖNDÜ"

Biz de CHP gibi sahada taban ittifakı istiyoruz ama CHP'ye değil İYİ Parti'ye. Vatandaş kim daha iyi hizmet yaparsa ona oy verecektir.

Parti içinde işbirliği yanlısı olan kişiler de vardı ancak sahayı gördükten sonra onlar da bu fikirlerinden döndü. Tabanda büyük bir sahiplenme var. Partiden artık başka kopuşlar beklemiyorum. Kazanamayacağına inanan ve aday gösterilmeyeceğine inananlar tabiki istifa edebilir.