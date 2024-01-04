SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İYİ Parti'de 2019 yerel seçimleri için Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: Keşke ona oy vermeseydik! İşte Meral Akşener-Özgür Özel görüşmesinin perde arkası!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği, kabul edilmeyince “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı olmazsa masaya oturmam” dediği Ekrem İmamoğlu’na yerel seçimler öncesinde savaş açan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun bomba açıklamalarda bulundu. Coşkun, teşkilat içerisinde İmamoğlu’na 2019 seçimlerinde destek verildiği için pişmanlık duyulduğunu söyledi. İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan hakkında da konuşan Coşkun, “İbrahim Özkan bana ‘süreci Özgür Özel değil İmamoğlu yönetiyor’ dedi” ifadelerini kullandı. Coşkun ayrıca Özel-Akşener görüşmesinin detaylarını paylaşırken "Oyalama taktikleriyle bizi yancı olarak gördüler" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 15:31 Güncelleme 04 Ocak 2024, 15:51
İYİ Parti’de 2019 yerel seçimleri için Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: Keşke ona oy vermeseydik! İşte Meral Akşener-Özgür Özel görüşmesinin perde arkası!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere doğru gidilen yolda CHP ile ittifakı tamamen bitirmesi ve sonrasında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a yönelik "korkaklar" söylemini tekrarlaması sonrası iki parti arasındaki ipler iyice koptu.

CHP'YE KAPILAR TAMAMEN KAPANDI
CHP'li Özgür Özel Akşener'in bu çıkışlarına karşı "oy gelebilir" kaygısıyla temkinli yanıtlar verse de İYİ Parti cephesinde bir daha CHP ile ittifak yapılmayacağı görüşü hakim.

Nitekim Akşener yaptığı konuşmada CHP'ye sert sözlerle yüklenmiş ve ittifak kapılarını kapatmıştı:

"YÜZDE 60 ŞAKŞAKÇILARININ, KOLA KUTUSU MERAKLILARININ KEYFİ YERİNDE"
Akşener, olası ittifak için kapıları kapattığı CHP'yi isim vermeden şu sözlerle hedef aldı:

"Dün "yüzde 60 ile kazanırız" yalanını üretenler yeni yalanlar türetiyorlar. İşte bu nedenle "kazanacak aday" dediğimiz için bizi topa tuttular ama "yüzde 60'la alırız" diyen akılsızlara dokunmadılar. Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde; yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde ama tüm itirazlarında, haklı çıkan sözünün değeri daha yeni anlaşılan İyi Parti, zor durumdaymış."

İbrahim Özkan Muharrem Erkekin Çanakkele Belediye Başkan adaylığını CHPden önce nasıl biliyor? Deşifre olunca İYİ Partili Oktay Vurala vurdu

İMAMOĞLU İLE GİZLİ PAZARLIK
Bu gelişmeler sonrası İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu'na destek verilmeme kararını eleştirilen isimler teker teker istifa ederken İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özkan'ın istifasını Akşener'in istediği öğrenildi.

Özkan'ın İmamoğlu ile gizli olarak pazarlık masasına oturduğu ortaya çıkmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun katıldığı canlı yayında CHP ile yaşanan süreci değerlendirdi.

İşte Coşkun'un açıklamalarında öne çıkanlar:

"GENEL MERKEZİN KARARI DOĞRU"
Ben ilk başta işbirliği olması gerektiğini düşünüyordum ama kararımın yanlış olduğunu gördüm. Sahayı görünce genel merkezin verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu gördüm.

"İŞBİRLİĞİ YANLISI OLANLAR DA DÖNDÜ"
Biz de CHP gibi sahada taban ittifakı istiyoruz ama CHP'ye değil İYİ Parti'ye. Vatandaş kim daha iyi hizmet yaparsa ona oy verecektir.

Parti içinde işbirliği yanlısı olan kişiler de vardı ancak sahayı gördükten sonra onlar da bu fikirlerinden döndü. Tabanda büyük bir sahiplenme var. Partiden artık başka kopuşlar beklemiyorum. Kazanamayacağına inanan ve aday gösterilmeyeceğine inananlar tabiki istifa edebilir.

KEŞKE İMAMOĞLU'NA OY VERMESEYDİK DİYORLAR
İmamoğlu 2019 yılında seçildikten sonra teşkilat içinde "Keşke ona oy vermeseydik" diyenler vardı. Bugün bu sayı daha yoğun.

HİÇ KİMSEYLE İTTİFAK YAPMAYACAĞIZ
Biz hiç kimseyle ittifak yapmayacağız. CHP ile de Zafer Partisi'yle de ittifak yapmayacağız. Terörle arasına oy koyamamış kimseyle masaya oturmayız.

BIRAK BU İŞLERİ İBRAHİM
İbrahim Özkan'ın Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine ilişkin "Bırak bu işleri İbrahim" dedik. CHP ile 2019'da da ittifak yaptık. İttifakın ruhuna uygun davranmadılar. Genel başkanımızın ikamet ettiği ilçeyi bile bize bırakmadılar.

"TEKLİFLE BİLE GELİNMEMİŞ"
Bizi yanlarında yancı olarak tutmaya çalıştılar. Bizim aslında o zaman ittifakı bitirmemiz gerekiyordu. CHP'de genel başkan değişti ve Akşener'i ziyaret etti. Herkes sanıyor ki teklif var. Teklifle de gelinmemiş.

İYİ Parti-CHP arasındaki savaş kızışıyor! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun: Ekrem İmamoğlu parti içine karışıyor

OYALAMA TAKTİKLERİYLE BİZİ YANCI OLARAK GÖRDÜLER
İbrahim Özkan bana "Süreci Özgür Özel değil İmamoğlu yönetiyor. Onunla da bir görüşelim" dedi. Biz CHP'nin kazanamadığı 25 ilçede aday çıkarmak istedik İstanbul'da. Bu görüşmeden Akşener'in haberi yoktu. Niyetlerini bilmek istedik. Samimi olmadıklarını gördük. Oyalama taktiklerini gördük. Kendilerini bize yancıları olarak gördüler. İmamoğlu ile ittifak konusunda bir daha konuşmayız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Geri sayım! Başkan Erdoğan duyurdu: İstanbul ve Ankara adayı ne zaman açıklanacak?
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi! Krizin perde arkası: Telefonda kapıştılar
CANLI TAKİP | Katil İsrail’in devlet televizyonu duyurdu: Soykırım ordusu Gazze’nin bazı bölgelerinde savaşın 3. aşamasına geçti
SON DAKİKA