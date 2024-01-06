150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu tutuklandı!

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu 'nun, "Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı. Asıl suçlu onlar" dedikleri öğrenildi.

"ZORLA İSTİFA ETTİRİLDİ HAKSIZ BORÇ YÜKLENDİ" İlk olarak ifadesi alınan Kıvanç Talu , reklamcılık, sunuculuk ve oyunculuk yaptığını söyleyerek, "Reklam ve sosyal medya reklamları üzerinden gelirimi kazanıyorum" dedi. Kıvanç Talu'ya eşi Beril Talu 'nun banka hesabındaki yüksek miktardaki para giriş çıkışları soruldu. Talu, eşinin 2023 Şubat ayında 10 yıldır çalıştığı şirketten zorla istifa ettirildiğini ve üzerine haksız bir borç yüklendiğini söyledi. Eşinin diğer insanların mağdur olmaması için borcu üstlendiğini söyleyen Talu, "Eşimin banka hesabına gelen bütün paralar, eşimin bu firma tarafından haksız şekilde işten çıkarılmasından dolayı eşimin ödemesi istenen, firma tarafından ödenmesi gereken başka şahıslara ait para ödemeleridir" dedi.

"TEHDİT EDİLDİK" Neden yurt dışına çıktığı sorulan Kıvanç Talu , "Eşimin borç aldığı insanlarla Pendik ilçesinde B.B'nin evinde yapılan toplantıda borcunu ödeyeceğini, maddi olarak zorda olduğunu ancak ödeme vadesi veremediğini söylediğini aynı evde bulunan borç para aldığı N.H isimli şahsın eşi V.H isimli şahsın eşimi bir hafta 10 gün içinde bu parayı vermezse çocuğumun okulunu bulabileceğini, Türkiye'nin her yerinde eşimi bulabileceğini söyleyerek tehdit ettiğini ertesi gün eşim bana anlattı" dedi.

NEDEN YURT DIŞINA ÇIKTIKLARINI AÇIKLADILAR

Daha sonra borç aldıkları kişiler tarafından mesajla tehdit edilmeye devam ettiklerini anlatan Talu, "Bunun üzerine ben ve eşim çocuğumuzu güvenli bir yere götürmek için yurt dışına çıkma kararı aldık. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Kıvanç Talu'nun ardından ifade veren Beril Talu'da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Reklam işi yaptığını ve reklam çekimlerine başlamadan ön avans almak zorunda olduklarını söyledi. Şikayetçilerden H.G'den 40 bin lira aldığını kabul eden Beril Talu, "Bu para da ön avans bedeli olarak alındı. Ancak hangi firmaya hangi reklam işi için aldığımızı hatırlamıyorum" dedi.