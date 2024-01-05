İsrail biletleri yandı! Alçak saldırıya destek veren Fatih Altaylı için flaş karar! Savunması hayrete düşürdü: Sosyal deney yapıyordum

CELAL ŞENGÖR DESTEK İÇİN YANINDAYDI
Katıldığı bir online yayında bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini açıklaması sosyal medyada büyük tepki çeken, ve kendi dışkısını yemesi ile bilinen Prof. Dr. Celal Şengör'ün de Altaylı'ya destek olmak için savcılığa geldiği görüldü.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
CHP yandaşı Cumhuriyet'ye yer alan habere göre; Fatih Altaylı, olaya ilişkin verdiği savunmada,Olay günü reklam ajansı sahibi bir arkadaşıyla otururken, Ege Akersoy'un, İsmail Aydemir'e yumruk atmasıyla ilgili sosyal medyada bir çok paylaşım yapıldığını, kendisinin de bu paylaşımlardan sonra arkadaşına, "Şimdi bir tweet atacağım. Bakalım kim üstüne atlayacak" dediğini ve "Eline sağlık" şeklindeki paylaşımı yaptığını söyledi.
Altaylı, ifadesinin devamında bu paylaşımının ardından mitinge katılan/katılmayan bir çok kişinin kendisine, "AKP köpeği, din düşmanı, siyonist köpeği" şeklinde hakaret etmeye başladığını belirtti.
Akıl dışı bir savunma yapan Altaylı, paylaşımında herhangi bir kişi ve kurum belirtmediğini, saldırıda bulunan veya saldırıya uğrayan şahısları tanımadığını, söz konusu tweeti atmasındaki amacın; tepkileri ölçüp, bunun üzerine bir sosyal deney yapmak ve sonrasında ise yazmak olduğunu ifade etti.
Altaylı, amacına ulaştığında ise söz konusu tweeti sosyal medya hesabından sildiğini belirterek, belirli bir kişiye karşı söylenmiş övücü bir beyanının olmadığını, kimin ne anlamak istediyse onu anladığını kaydederek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.
Fatih Altaylı'nın avukatları Emine Rezzan Aydınoğlu ile Ömer Teker de müvekkillerinin bu beyanlarına katıldıklarını ve ortada kesinleşmiş bir suç veya suçlu bulunmadığını ifade ederek, isnad edilen suçun uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi tek yürek oldu.
Yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli şahsın Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi E.A. Olduğu öğrenildi. E.A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.