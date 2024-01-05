İsrail biletleri yandı! Alçak saldırıya destek veren Fatih Altaylı için flaş karar! Savunması hayrete düşürdü: Sosyal deney yapıyordum

CELAL ŞENGÖR DESTEK İÇİN YANINDAYDI

Katıldığı bir online yayında bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini açıklaması sosyal medyada büyük tepki çeken, ve kendi dışkısını yemesi ile bilinen Prof. Dr. Celal Şengör'ün de Altaylı'ya destek olmak için savcılığa geldiği görüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

CHP yandaşı Cumhuriyet'ye yer alan habere göre; Fatih Altaylı, olaya ilişkin verdiği savunmada,Olay günü reklam ajansı sahibi bir arkadaşıyla otururken, Ege Akersoy'un, İsmail Aydemir'e yumruk atmasıyla ilgili sosyal medyada bir çok paylaşım yapıldığını, kendisinin de bu paylaşımlardan sonra arkadaşına, "Şimdi bir tweet atacağım. Bakalım kim üstüne atlayacak" dediğini ve "Eline sağlık" şeklindeki paylaşımı yaptığını söyledi.

Altaylı, ifadesinin devamında bu paylaşımının ardından mitinge katılan/katılmayan bir çok kişinin kendisine, "AKP köpeği, din düşmanı, siyonist köpeği" şeklinde hakaret etmeye başladığını belirtti.