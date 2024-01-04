MİT’ten Irak Süleymaniye’de nokta operasyon: PKK/KCK’lı terörist Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi

Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.
SON OLARAK PKK/KCK'NIN SÖZDE SORUMLULARINDAN İSLAM CEHANFER ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
MİT, son olarak terör örgütünün sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe aldı.
PENCEVİN KIRSALINDA AVLANDI
MİT, düzenlediği operasyonla, İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.
Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.