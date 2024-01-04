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MİT'ten Irak Süleymaniye'de nokta operasyon: PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! MİT’in saha ajanları Irak’ta PKK/KCK’nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet’in yerini belirledi. MİT'in nokta operasyonuyla Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye’ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 09:48 Güncelleme 04 Ocak 2024, 10:26
MİT’ten Irak Süleymaniye’de nokta operasyon: PKK/KCK’lı terörist Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor.

MİT'ten nokta operasyon!

MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Irak Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet tespit edildi.

ÜST DÜZEY ÖRGÜT SALDIRI/SABOTAJ PLANLAMALARINA DESTEK VERİYORDU

MİT'in saha ajanları Irak'ta PKK/KCK'nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet'in yerini belirledi. MİT'in nokta operasyonuyla Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi.

Suriye'de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye'ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye'ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye'de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi.

Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.

SON OLARAK PKK/KCK'NIN SÖZDE SORUMLULARINDAN İSLAM CEHANFER ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

MİT, son olarak terör örgütünün sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe aldı.

PENCEVİN KIRSALINDA AVLANDI
MİT, düzenlediği operasyonla, İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.

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