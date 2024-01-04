MİT’ten Irak Süleymaniye’de nokta operasyon: PKK/KCK’lı terörist Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi

Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.

SON OLARAK PKK/KCK'NIN SÖZDE SORUMLULARINDAN İSLAM CEHANFER ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ



MİT, son olarak terör örgütünün sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.