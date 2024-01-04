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Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: İster terörle mücadele ister milli mesele olsun asla iktidarın peşine takılmayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin benimsediği "takoz muhalefet" zihniyetini adeta itiraf etti. Özel ister terörle mücadele ister milli mesele olsun asla destek vermeyeceklerini açıklayıp, "iktidarı meşrulaştıracak şekilde peşlerine de takılmayız." dedi. Özel'in açıklaması eski CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" sözlerini akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 09:46 Güncelleme 04 Ocak 2024, 10:16
Özgür Özel’den itiraf gibi açıklama: İster terörle mücadele ister milli mesele olsun asla iktidarın peşine takılmayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte "değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel "takoz" siyasetini aynen devam ettireceklerini itiraf etti.

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Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK'nın 12 askerimizi şehit etmesinin ardından TBMM'de AK Parti MHP İYİ Parti ve Saadet Partisi terör örgütü PKK'yı karşı ortak bildiri imzaladı. CHP ise terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile saf tutarak bildiriye imza atmadı ve iktidarı hedef aldı.

CHP'nin terörle mücadeleye karşı duruşuna tepkiler sürerken CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Özgür Özel ister terörle mücadele ister milli mesele olsun asla iktidara destek vermeyeceklerini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İTİRAF: İSTER TERÖRLE MÜCADELE İSTER MİLLİ MESELE OLSUN ASLA İKTİDARIN PEŞİNE TAKILMAYIZ
Her milli meselede karşı tavır alan, Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine zorlama muhalefet geleneğini sürdüreceklerini adeta itiraf eden Özel şunları söyledi:

"Gerekçe ister terörle mücadele ister milli mesele olsun biz ne kadar milli, vatansever olduğumuzdan şüphemiz yok. Ama asla iktidarı meşrulaştıracak şekilde peşlerine de takılmayız. Katar olmayız çünkü biz lokomotifiz. CHP olarak Erdoğan'ı ve AKP'yi meşrulaştıracak hiçbir yerde yanında, arkasında olmayız. Seçmen bu özgüvenli siyasete inansın. Tüm muhalif seçmeni birleşmeye davet ediyorum. Yerel seçimden sonra da kişilikli, kimlikli, neyi nasıl eleştireceğini bilen bir CHP görecekler. Türkiye ittifakına inanıyorum."

ENGİN ALTAY'IN İTİRAFINI HATIRLATTI
Özel'in açıklaması eski CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" sözlerini akıllara getirdi.

Altay TBMM'de yaptığı bir konuşmada, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. " diyerek CHP'nin benimsediği siyaset tarzını itiraf etmişti.

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