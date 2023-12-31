MİT son bir yılda hainlere nefes aldırmadı! 41'i üst düzey sorumlu olan 200 teröristi "Sarı torbaya" tıktı

Bunlardan 41'inin üst düzey yönetici ve sorumlu konumunda oldukları belirlendi. İnlerinde avlanan hainlerden geride kalanlar, sürekli yer değiştirdi. Ama yine de MİT'in görüş alanına girdi. Büyük darbe yedi. MİT, önceki gün de PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı Suriye 'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 'Viyan' kod adlı teröristin, 2016 öncesinde Türkiye'de örgütsel faaliyetler yürüttüğü kaydedildi. Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize etti.





50 HEDEF İMHA EDİLDİ

MİT, PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti. Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri hedef seçti.

50'ye yakın tesisi yerle bir etti. PKK'nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye'deki bu tesislerinde ürettiği tespit edildi. Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.