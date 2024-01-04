İstanbul’da kar için tarih verildi: Ne zaman yağacak? HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı güncelledi

MARMARA'DAN GİRİŞ YAPACAK İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Orta vadeli tahminlerdeki olayın gerçekleşme ihtimali yüzde 80'ler gibi bir tahmin yüzdesi var. Önümüzdeki haftayı daha net görebilmek için en azından Pazar gününü beklemek lazım.

Daha keskin konuşabilmek için. Ama bugünden söylemek gerekirse Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'da özellikle alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sistemleri söz konusu. Bu sistemlerin tabii ki geniş yönü Türkiye'yi ilgilendiriyor. Trakya ve Marmara'dan giriş yapacak görüntüsü var.