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İstanbul'da kar için tarih verildi: Ne zaman yağacak? HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı güncelledi

Son dakika hava durumu raporu! Ocak ayının gelmesiyle birlikte kar yağışı bekleyen İstanbullular için tarih verildi. İstanbul’a kar yağışını getirecek hava dalgası Sibirya üzerinden olacak. Peki hava sıcaklıları ne kadar düşecek? İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün yayımladığı tahminde 3 il için sarı kodlu uyarı verdi. İşte il il hava durumu raporu.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 11:12 Güncelleme 04 Ocak 2024, 18:25
İstanbul’da kar için tarih verildi: Ne zaman yağacak? HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı güncelledi

"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu yant buldu.

MARMARA'DAN GİRİŞ YAPACAK
İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Orta vadeli tahminlerdeki olayın gerçekleşme ihtimali yüzde 80'ler gibi bir tahmin yüzdesi var. Önümüzdeki haftayı daha net görebilmek için en azından Pazar gününü beklemek lazım.

Daha keskin konuşabilmek için. Ama bugünden söylemek gerekirse Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'da özellikle alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sistemleri söz konusu. Bu sistemlerin tabii ki geniş yönü Türkiye'yi ilgilendiriyor. Trakya ve Marmara'dan giriş yapacak görüntüsü var.

KAR GETİREN BİR SİSTEM
Genel sistem kar getiren bir sistem o net. İstanbul için ne kadar etkili olacağını Pazar günü konuşmak daha rahat olabilir.

SICAKLIKLAR 5-8 DERECE DÜŞECEK
Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği ve 9 Ocak Salı günü kentin yükseklerinde, 10 Ocak Çarşamba günü de kent genelinde gerçekleşmesi beklendiği ifade edildi.

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, 8 Ocak Pazartesi'den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.

12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacak.

Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek. Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞINI SİBİRYA GETİRECEK
Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi'ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.

9-10 OCAK KRİTİK TARİH
Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak'ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

İŞTE TARİH
AKOM, 8 Ocak Pazartesi'den itibaren kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.




3 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayımladığı tahminde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

4 OCAK METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur sivas'ın yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu

YOZGAT °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MARDİN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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