MİT’ten PKK’ya darbe daha! Uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci etkisiz hale getirildi

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ Kahraman mehmetçik kalleşlere ağır bir karşılık verirken Milli İstihbarat Teşkilatı da hafta başında ses getiren bir operasyona imza attı.

Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırıylar sonrası Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti.

50'YE YAKIN TERÖR İNİ VURULDU

MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.

OPERASYONUN AYRINTILARI

MİT, öncelikli olarak PKK'nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef aldı. PKK'nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye'deki tesislerinde ürettiği tespit edildi.

Bunun üzerine, MİT'in harekete geçen saha ajanları, PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye'de Kamışlı, Amude ve Ayn el Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.