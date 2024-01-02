MİT’ten PKK’ya darbe daha! Uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor.
PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor.
PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.
UYUŞTURUCU TİCARETİNİ DÜZENLİYORDU
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini belirledi.
Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, düzenlediği operasyonla, Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.
Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.
MİT 50 HEDEFİ İMHA ETMİŞTİ
Türkiye'nin kararlı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK son çırpınışlarını yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyindeki askerlerimize saldıran PKK'lı alçaklar 12 askerimizi şehit etti.
MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Kahraman mehmetçik kalleşlere ağır bir karşılık verirken Milli İstihbarat Teşkilatı da hafta başında ses getiren bir operasyona imza attı.
Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırıylar sonrası Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti.
50'YE YAKIN TERÖR İNİ VURULDU
MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.
OPERASYONUN AYRINTILARI
MİT, öncelikli olarak PKK'nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef aldı. PKK'nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye'deki tesislerinde ürettiği tespit edildi.
Bunun üzerine, MİT'in harekete geçen saha ajanları, PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye'de Kamışlı, Amude ve Ayn el Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.
Örgüte yönelik strateji belirlenip, hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyonda, örgüte ait hedeflenen tüm alt yapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi, 50'ye yakın hedef vuruldu.
SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN AZAMİ HASSASİYET
Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.
Güvenlik kaynakları; MİT'in icra ettiği operasyonlar esnasında, sivil şahısların ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesi konusuna azami önem verdiğini aktardı.
BÜYÜKBAŞLARIN İÇİNDE BULUNDUĞU TERÖR YUVALARI VURULDU
Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke/karargah ve tesislerinden oluşan hedeflerin başarılı şekilde imha edildiği, MİT'in operasyonlarının, sınır güvenliğimize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı görüşü öne çıktı.
SÖZDE SORUMLULAR BİR BİR AVLANIYOR
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) son dönemde terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları, örgüte büyük darbe vurdu. İşte o operasyonlarda etkisiz hale getirilen büyükbaşlardan öne çıkanlar: