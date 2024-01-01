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Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan Filistin mesajı verilecek. Binlerce kişi "Şehitlere Rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" diyecek. Sabah namazının ardından başlayacak yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak. Tarihi yürüyüşle ilgili eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahraman askerlerimizi ve İsrail’in soykırımına uğrayan Gazzeliler için bir video mesaj yayınlamıştı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30’da Mehmetçiklerimizin ve Gazze’deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü’ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 21:50 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:36
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet

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Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan Filistin mesajı verilecek. Binlerce kişi "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" diyecek. Sabah namazının ardından başlayacak yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak.

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Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelmeye başladı.



7'den 70'e binlerce kişi Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii'de sabah namazının manevi ikliminde buluşup Galata Köprüsü'ne akın akın yürüyecek, birlik ve beraberliği tüm dünyaya gösterecek.

Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞUYORUZ

Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi. Katil İsrail'in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail'in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye'den ulaştırmak ve Gazze'deki katliama 'dur' demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 'da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

Tüm vatandaşlar, ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yapılacak etkinliğe davet edildi.

BERAT ALBAYRAK VE ESRA ALBAYRAK'TAN ŞEHİTLERİMİZ İLE GAZZE İÇİN ÇAĞRI

Dünya katil İsrail'in Gazze'deki katliamına şahit olurken geçtiğimiz hafta sonu Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberi Türkiye'nin yüreğine kor düşürdü. PKK'nın alçak saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz Irak'ın kuzeyinde şehit düştü. Terörün her türlüsüne lanet eden binlerce kişi sokağa döküldü.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yeni yılın ilk gününde teröre karşı duruşumuzu dünyaya göstermek için bir video mesajla çağrıda bulundu.

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan anlamlı çağrı!

Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan mücadelesi için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.

Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz"

Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek!



"ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, FİLİSTİN'E DESTEK, İSRAİL'E LANET"

Türkiye'deki 29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'daki TÜGVA Genel Merkezi'nde bir araya gelerek ortak çağrıda bulundu.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasına canı pahasına, gözünü kırpmadan vatan toprakları adına şehadete koşan kahraman Türk askerlerini anarak başlamak istediğini söyledi.

Katillerin adlarının değiştiğini ama hedeflerinin hiç değişmediğini ifade eden Beşinci, şöyle konuştu:

"Milletimizi ve bayrağımızı hedef alan teröristler ve onları yönetenler gayet iyi bilinmektedir. Milletimiz ve devletimiz ise onlara gereken cevabı vermektedir. Her bir şehidimizin hesabı sorulmaktadır. Bizler, tarihi bir dönemeçte olduğumuzun farkındayız. Bu tarihi günlerde sesimizi ve sözümüzü yükseltecek, şehitlerimizden aldığımız ilhamla tüm dünyaya bu milletin mesajını ileteceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize, Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Beşinci, bugün tarihi bir çağrıda bulunmak üzere toplandıklarını belirterek, coğrafyaları üzerinde oynanmak istenen tüm oyunların farkında olduklarını dile getirdi.

Bu oyunun arkasındaki gücü de geçmişten edindikleri tecrübelerle çok iyi bildiklerini aktaran Beşinci, "Dün Hakkari'de kahraman askerlerimizi şehit eden katillerin arkasındaki irade ile bugün Gazze'de soykırımların arkasındaki irade aynı iradedir. Gazze'de Ekim ayından bu yana terör devleti İsrail tarafından tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkına, tarihte eşine rastlanmamış barbarlıkta bir katliam ve soykırım yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"ZALİME KARŞI MÜCADELE, İSLAMİ VE İNSANİ BİR GÖREVDİR"

Beşinci, her zaman adaletten, insan haklarından bahseden Batılı devletlerin, söz konusu Müslümanlar olunca çifte standartlarını konuşturup İsrail'i görmezden geldiğini kaydetti.

Tüm dünyada çocuk hakları, kadın hakları, basın ve insan hakları konuşulurken 21. yüzyılda Gazze'deki insanların yaşam haklarını konuştuklarına dikkati çeken Beşinci, şöyle devam etti:

"Zalimlerin insanlık dışı bu politikası dünyada karşılık bulmamış, aksine tüm halklar 'insan olmanın gereği olarak' vicdanlarının sesi ile hareket etmiş, tüm dünya adeta Gazze olmuştur. İşte bugün ülkemizin sivil toplum kuruluşları olarak, aslında sadece birer insan olarak bizlerin mücadelesi, dünyanın bütün ırklarını tek ırk, tek kalp, tek insan haline dönüştüren İslamiyet, insaniyet, hakkaniyet mücadelesidir. Bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören zihniyete karşı duranların mücadelesidir. Alemin gözbebeği insanın onurunu, izzetini, şerefini yaşatmak için adanmış yüreklerin mücadelesidir. Mücadelemiz elbette bütün bir insaniyet adına değil bütün bir insaniyet içindir. Biliyoruz ki zalime karşı mücadele, İslami ve insani bir görevdir."

"Filistin bizim öz meselemizdir" diyen Beşinci, "Bu bilinçle 1 Ocak 2024 sabahı saat 08.30'da Milli İrade Platformu olarak tüm annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı Galata Köprüsü'nde Filistin'in sesi olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşinci, yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camisi'nde sabah namazının manevi ikliminde buluşup Galata Köprüsü'ne akın akın yürüyecek, birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstereceklerini dile getirerek, "Ve inanıyoruz. Milletimiz haykıracak, gök kubbede hoş bir sada yayılacak. Milletimiz toplanacak, hakikati tüm dünya görecek. Milletimiz yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek. 100 yıl önce bu köprüde emperyalizme karşı nasıl başkaldırdıysak, yılın ilk gününde 'Dünya Dursun, Dünya Duysun, Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' hakikatini tüm dünyaya haykıracağız. Ben, sen, o demeden, tüm milletimizi bu büyük günde Galata Köprüsü'ne bekliyoruz." diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİ, BU TOPRAKLARI KOLAY KAZANMADIĞINI BİLİYOR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olduğunu hatırlattı.

Şehitleri anmanın önemine işaret eden Erdoğan, "Aslında bu vatanı bize vatan yapan unsurların temelinde şehitlerimizin kutlu kanları yatıyor. 1 Ocak buluşmamızda, bir yandan şehitlerimiz bir yandan Filistin'de olup bitenlerin birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırmak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nedense bunların arkasındaki kirli eller, Türkiye'nin buradaki tutumunu sindiremeyen eller, bütün kuklalarını hemen devreye sokuyorlar ama milletimiz Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerinin, kimler tarafından desteklendiğini de çok iyi biliyor. Bunların düğmelerine neden bu dönemde basıldığını da çok iyi anlıyor. Dolayısıyla arzu ediyoruz ki hem şehitlerimizi anmak, rahmetle yad etmek hem de Gazze'de olup bitenlerle Filistin'de olup bitenlerle bu terörist eylemlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu hatırlatmak için 1 Ocak'ta inşallah buluşacağız."

Bilal Erdoğan, 1 Ocak sabahında çevredeki camilerde sabah namazları kılınıp şehitler için hatim duaları yapılacağını belirterek, daha sonra hep birlikte camilerden Galata Köprüsü'ne doğru yürüneceğini ve yeni yılın ilk sabahında Türkiye'den dünyaya güçlü bir mesaj gideceğini kaydetti.

Türk milletinin olanların farkında olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını, "Türk milleti, Filistin'in yanında, Türk milleti, bu toprakları kolay kazanmadığını biliyor ve bu topraklar üzerinde kimselerin oyunlar oynamasına müsaade etmeyecek. Bunu inşallah haykırmak istiyoruz. Sizlerin aracılığıyla da inşallah 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere..." diye tamamladı.

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