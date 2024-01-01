Son dakika: CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a tepki büyük: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

Son 5 senedir Ankara'da hiçbir gelişme olmadığına değinen Serdar Yılmaz de, "Mazgallar temizlenmedi, söz verdiği metrolar yapılmadı, vatandaşın aktarma hakkı elinden alındı. En ufak problemde maliyet hep vatandaşın sırtına yüklendi. 5 yıldır algı oyunlarından başka bizlere bir şey yapılmadı. Çok şükür seçimlere az bir zaman kaldı da Ankara olarak rahat bir nefes alacağız." şeklinde konuştu.

Atilla Bozok ise, "Mansur Yavaş'ın bu Ankara'ya zerre kadar bir çivi çakmışlığı yok. Yazıklar olsun. Mansur Yavaş'ı Ankara'da artık kimse istemiyor. Çeksin gitsin Beypazarı'na. Gitsin orada muhtarlık yapsın. 5 yıldır Ankara'yı da kendisine oy verenleri de perişan etti." diye konuştu.

"CHP'YE PKK'YA SIRTINI YASLAMIŞ BİR İSİM"

Basri Özdemir, "Mansur Yavaş ülkücüyüm diye geçinen bir insan. Ancak CHP'ye PKK'ya sırtını yaslamış bir isim. Bu seçimlerde PKK'da yok, diğer sırtını dayadıkları da yok. Hani yüzde 60'la kazanıyorum diye şov yapıyor ya. 4 ay sonra göreceğiz kim kazanıyor kim kaybediyor" şeklinde konuştu.

Kamil Taştan da, "Ben Mansur Yavaş'ın icraatını göremedim. Seçimden önce bir sürü vaatte bulundu. Ancak hiçbirini zahmet edip yapmadı. Yapmadığı icraatlarının hangi birini sayayım. Biz AK Parti dönemi belediyeciliğini daha çok beğeniyorduk. Çoğunluk Yavaş'a karar verdi biz de saygı duyduk. Ancak Yavaş'a oy verenler bile pişman." dedi.