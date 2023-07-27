Gizli protokol krizi büyüyor! Ahmet Davutoğlu Kılıçdaroğlu ile konuşmasını anlattı: Önce ’yok’ dedi sonra aradı ’baktım, varmış’ dedi

ÖZTRAK YALANLADI KILIÇDAROĞLU DOĞRULADI Bu itiraf sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak , "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalışsa da Kemal Kılıçdaroğlu protokolü itiraf etti.

ÜMİT ÖZDAĞ İTİRAF ETTİ İkinci tur öncesi Kılıçdaroğlu ile ortaklık yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ , "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu 'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi. Ortaklıktan Faik Öztrak'ın da haberinin olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.

Takvim.com.tr ise gelişmeyi "DAĞ GİBİ KAZIK" manşetiyle okurlarına aktadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi partisinden DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki gelirken Kılıçdaroğlu son olarak "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" sözleriyle rest çekti.

AHMET DAVUTOĞLU: ÜZÜLDÜM

Masa ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken Ahmet Davutoğlu'ndan olay bir açıklama geldi.

DAHA ÖNCE SÖZ KONUSU DEĞİL DEMİŞTİ

Özdağ'ın itirafı sonrası, "Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Kılıçdaroğlu bana "3 bakanlık söz konusu değildi. Tek bir bakanlık üzerine konuşmuştuk, o da hangi bakanlık olacağı belli değildi" dedi." açıklamasını yapan Ahmet Davutoğlu bugün ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kandırıldığını anlattı.

CHP Yandaşı Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın konuya dair açıklamalarını okuduktan sonra Kılıçdaroğlu'nu aradığını dile getirerek şunları söyledi:

"Sordum. Böyle bir protokol var mı? İçişleri Bakalığı ve üç bakanlık verildi mi? 'Yok' dedi. 'Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdandı' dedi. Ben de o akşam Karar TV'de, 'Muhatabımız Kılıçdaroğlu'dur. O da 'Yok öyle bir protokol dedi' minvaline konuştum. Onun üzerine (Kılıçdaroğlu) aradı. 'Kusura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Üzüldüm ama bir şey söylemedim."

İHTİMAL VERMEMİŞTİM

Kendilerine İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere herhangi bir bakanlık konusunun iletilmediğini söyleyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı adayının destek istemesi normaldir. Ancak ülkeyi birlikte yönetmek konusunda varılacak mutabakat Altılı Masa'yı yedili haline getireceği için açık olarak konuşulması lazım. Hepimizin onayı lazım. Böyle bir konu görüşülmediği gibi bakanlıklar da konuşulmadı. Bizim, İyi Parti'nin, diğerlerinin hangi bakanlığı alacağı belli değil. Bunlar ilkesel olarak konuşulmadan pazarlığa girildiğine ihtimal vermemiştim, açık söyleyeyim." dedi.

Gizli protokolden haberi olmadığını söyleyen Davutoğlu, "Olsa zaten masada pozisyon belirlerdik. Yeni bir katılım teklifi olsaydı bunu önceki usullerle karara bağlardık. Birisi gelmek istiyorsa ve Altılı Masa uygun görürse gelir. Ama kimlerle beraber olacağımıza biz karar veririz." dedi.

"DOĞRU GELMEDİ BANA"

Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette Altılı Masa'daki partilerden birinin olması doğaldır. Çünkü nihai referans, liderlerin imzaladığı ortak politikalar metnidir. Bu metne imza atmamış bir partiyle mutabakatımız yokki. Mesele, hangi kontenjandan verildiği değil, kimlerle ülkeyi yöneteceğiniz. Herkesin ittifakta kimlerin olduğunu bilme hakkı var.

"İçişleri Bakanlığı ve MİT gibi üst düzey bürokratların tayinini istişareyle yapalım" dedik. Bizim için demokratik ve özgürlükçü ortamın sağlanması önemli. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bu niteliklere sahip kişilerin gelmesi…

Birlikte oturmadığınız bir partiden kim olursa olsun, Altılı Masa'da "İçişleri Bakanlığı olacak, şu olacak" demek doğru gelmedi bana."

Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi toplantısında kullandığı "Bakanlığı CHP'nin kendi hakkından verdim" ifadelerine de tepki gösteren Davutoğlu, "Fakat o masayı kuran altı liderle bunu konuşmamışız. Kimlerle bakanlar kurulunda olacağımız, bizim kendi olmamız kadar önemli. Özdağ'la beş dakika bile oturup konuşmamışız. Uygulamada nasıl beraber olacağız? Birçok tartışmalı konu gündeme gelecek. Hele İçişleri Bakanlığı gibi bir konuysa… İlkeler önem taşır bizim için. Biz makamlara önem vermekten ilkeleri gözardı ediyoruz. Mesele makama gelmek değil, o makamda neyi uygulayacağınız ve kimlerle uygulayacağınız." dedi.

Davutoğlu masa bilgilendirilmeliydi diyerek şunları söyledi:

"Yedi maddelik kamuoyuna açıklanan protokol bize iletildi. Baktık, tamam. Problem yok. (Ama) gizli protokolde bilgilendirilmedik, haberimiz yok. Onun için Cansu Çamlıbel'in ropörtajı çıkınca (Kılıçdaroğlu'nu) aradım. Sordum.

Böyle bir protokol var mı? İçişleri Bakalığı ve üç bakanlık verildi mi?

"Yok" dedi. "Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdandı" dedi.

Ben de o akşam Karar TV'de, "Muhatabımız Kılıçdaroğlu'dur. O da 'Yok öyle bir protokol dedi" minvaline konuştum.

Onun üzerine (Kılıçdaroğlu) aradı. "Kusura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş" dedi.

Üzüldüm ama bir şey söylemedim."

AKŞENER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan gizli mutabakattan haberi olmadığını savunan Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" dedi.

Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı verdi.