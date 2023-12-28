Güvenlik güçleri göz açtırmıyor! Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.