"ÇALIŞMA SAATİMİZ VAR" PKK'nın siyasi uzantısı kravatli terörist DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ise "Şu anda saat 23.00'e geliyor, bir saatimiz var, çalışma saatimiz. Bunu gözetelim." ifadelerini kullandı.

"ORTAK BİLDİRİNİN BU AKŞAM ÇIKMASI ÇOK KIYMETLİ" CHP ve HDPKK skandal ortak kararı sonrası AK Parti çok sert tepki gösterdi. "Şu an çalıştığımızı özellikle ifade ettim. 12 şehidimiz var, içimiz acıyorken böyle bir ortak bildirinin bu akşam çıkması çok kıymetli ve anlamlı olacaktır. Buna imza atmayanlar olabilir, buna da saygı duyarız. Bunu da millet takdir eder. Meseleyi seçim meydanlarına getirmek hiç doğru değil. PKK bayrakları altında Doğu ve Güneydoğu illerinde miting yapıp bir tane Türk bayrağı kullanmayanlar, şimdi seçim meydanlarında ne yapıldığını nasıl soruyorlar, anlayamadım, bağdaştıramadım. Bunları tartışmayalım, ortak bildiri için çaba gösterelim. Çalışıyorken bu geceyi değerlendirmemek milletimizin nezdinde de yanlış anlaşılabilir." diye konuştu.





ÖZGÜR ÖZEL: HİÇ BİR BİLDİRİYE İMZA ATMAYACAĞIZ

CHP ve HDPKK'nın skandal kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel sosyal medyada hesabından açıklamada bulundu. Alınan karara arka çıkan ve HDPKK ile aynı çizgide koşan Özel, "Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız" dedi.

Dün ve bugün Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden yüreklerimizi dağlayan haberler gelmiş; 12 kahraman vatan evladı şehitlik mertebesine ulaşmıştır.



Bu elim haberler üzerine, TBMM'de grubu bulunan partilerin teröre karşı yek vücut olabilmesi için ortak bildiri önerisinde bulunulmuş;… pic.twitter.com/DZcD2ydQXm — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) December 23, 2023





AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: TERÖRE TEPKİ KOYMAYA CESARET EDEMEDİLER

CHP ve HDPKK'nın kararı sonrası AK Parti çok sert tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı:



Dün ve bugün Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden yüreklerimizi dağlayan haberler gelmiş; 12 kahraman vatan evladı şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bu elim haberler üzerine, TBMM'de grubu bulunan partilerin teröre karşı yek vücut olabilmesi için ortak bildiri önerisinde bulunulmuş;

"KANDİL'İN MECLİS'TEKİ SÖZCÜLERİYLE SAF TUTTU"

AK Parti grubumuz ile MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları bildiriye destek vermişlerdir. Ne yazık ki terör örgütlerine yaklaşımı noktasında uzun süredir duruş bozukluğu yaşayan CHP, millet olmanın, birlik olmanın çok kıymetli olduğu bir günde bile yine Kandil'in Meclis'teki sözcüleriyle saf tutmuş, bildiriyi imzalamamıştır.



"TERÖRE TEPKİ KOYMAYA CESARET EDEMEDİLER"

Lafa gelince "CHP savaş meydanında kurulmuştur" nutku atanlar siyasi pragmatizm uğruna teröre karşı tepki koymaya cesaret edememektedir. Aynı CHP, şimdiye kadar bölücü elebaşına özgürlük isteyenlere sesini çıkarmamak,YPG'yi terör örgütü olarak görmemek, terörist cenazelerine parti yöneticisi düzeyinde katılım sağlamak, TSK'ya defalarca iftira atmak ve tezkerelere hayır oyu vermek gibi onlarca ayıba imza atmıştır. İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde bile milletin derdiyle dertlenmek yerine, kahramanlarımızın canına kast edenlerin sözcülerine yaranmaya çalışan CHP'yi milletimizin takdirine bırakıyoruz.