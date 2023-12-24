İçişleri Bakanlığı’ndan silah ruhsatları ile ilgili yeni düzenleme! ’Silahımı kaybettim’ deyip yenisi alınamayacak

SİLAH KAYBEDENE ÖNLEM

İlk defa silahı çaldıran ya da kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. İki defa ya da bir seferde 5'ten fazla silah kaybeden ya da çaldıranın silah vesikası elinden alınacak.



Bu kişilere 5 yıl geçmedikçe izin verilmeyecek.