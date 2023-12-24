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İçişleri Bakanlığı'ndan silah ruhsatları ile ilgili yeni düzenleme! 'Silahımı kaybettim' deyip yenisi alınamayacak

Çete, mafya ve terör örgütlerinin silaha ulaşımını önlemek için bir dizi önlem geliyor. Düzenlemeyle birlikte “Silahımı kaybettim, çaldırdım” deyip bunların çetelerin, mafyanın ya da terör örgütlerinin eline geçmesi önlenecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 07:01 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:30
İçişleri Bakanlığı’ndan silah ruhsatları ile ilgili yeni düzenleme! ’Silahımı kaybettim’ deyip yenisi alınamayacak

İçişleri Bakanlığı silah ruhsatları ve kurusıkı silahlarla ilgili önemli düzenlemeler içeren bir yasa teklifi hazırladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmaları devam eden teklifin yeni yılda Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Teklif şu değişiklikleri içeriyor:

SİLAH KAYBEDENE ÖNLEM
İlk defa silahı çaldıran ya da kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. İki defa ya da bir seferde 5'ten fazla silah kaybeden ya da çaldıranın silah vesikası elinden alınacak.

Bu kişilere 5 yıl geçmedikçe izin verilmeyecek.

5-12 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI VERİLECEK
Ateşli silahları, bunlara ait mermileri veya balistik önemi haiz, monte edildiği ateşli silaha vahim silah niteliği kazandıran parçaları ülkeye sokanlar, ülkede yapılmış silahlara monte edenler, buna aracılık edenler ve satanlara 5 ila 12 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Silahlara susturucu veya hedef noktalayıcı aparat takanlar için bu ceza bir katı kadar artırılacak.

KURUSIKILAR
Kurusıkı olarak tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak silah vasfı kazandıranlara 5 ila 12 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Maddenin gerekçesinde, 'Ateşli silahların ana parçalar ile aksamının mevzuata aykırı satılması, bulundurulması, taşınması ve suçu ve suçlusuyla mücadele edilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır' denildi.

EMEKLİLİK YAŞI 60 OLACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Emniyet teşkilatı mensuplarının emeklilik yaşları da yeniden düzenlenecek. Şu anda 55 olan emeklilik yaşı sınıf üstü emniyet müdürleri ve birinci sınıf emniyet müdürlerinde 65'e, diğer müdürlerde 62'ye yükseltilecek. Emniyet hizmetleri sınıfı personeli için ise 60 yaş uygulanacak. Ancak bunun emniyet mensuplarının tercihine bırakılması planlanıyor. İsteyen yine 55 yaşında emekli olabilecek. Emeklilik yaşının yükseltilmesi konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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