İçişleri Bakanlığı’ndan silah ruhsatları ile ilgili yeni düzenleme! ’Silahımı kaybettim’ deyip yenisi alınamayacak

İçişleri Bakanlığı silah ruhsatları ve kurusıkı silahlarla ilgili önemli düzenlemeler içeren bir yasa teklifi hazırladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmaları devam eden teklifin yeni yılda Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Teklif şu değişiklikleri içeriyor:
SİLAH KAYBEDENE ÖNLEM
İlk defa silahı çaldıran ya da kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. İki defa ya da bir seferde 5'ten fazla silah kaybeden ya da çaldıranın silah vesikası elinden alınacak.
Bu kişilere 5 yıl geçmedikçe izin verilmeyecek.
5-12 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI VERİLECEK
Ateşli silahları, bunlara ait mermileri veya balistik önemi haiz, monte edildiği ateşli silaha vahim silah niteliği kazandıran parçaları ülkeye sokanlar, ülkede yapılmış silahlara monte edenler, buna aracılık edenler ve satanlara 5 ila 12 yıl arasında hapis cezası verilecek.
Silahlara susturucu veya hedef noktalayıcı aparat takanlar için bu ceza bir katı kadar artırılacak.