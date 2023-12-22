DEM Partili isimden Meclis’te skandal sözler! Çiçek Otlu, Meclis’te hadsizliğe soyundu I Teröristlere özgürlük istedi

Sosyal medya kullancıları, Özgür Özel'e şu ifadelerle tepki göster,: "Yazıklar olsun Demirtaş'a selam gönder sonra da bu twiti at." , "Dedi ve sonra bölücü unsurlar ile görüşme ayarladı..." , "Hiç samimi değilsiniz siz gidin teröristlerle el sıkılın şeyh sait hainin mezarını bulun sizin TÜRK Milleti diye bir derdiniz yok" , "Sen bizden değilsin özgür senin koluna girdiğin vatansızlar hiç değil vergilerimizle oturduğun makam odandaki fiyaklı koltuğundan tivit atmayı bırakıp dağdaki sevenlerinin yanına git" , "İnsan biraz utanır ya bu twiti atarken.."

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