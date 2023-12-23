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CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin'den terör örgütü PKK'nın siyasi koluna sinyal: DEM'lenmek iyidir

CHP terör örgütü PKK'nın siyasi kolu ile yakın temaslarını sürdürüyor. 2019 ve 2023 seçimlerinde HDP ile ittifak yapan CHP 2024 seçimleri için de pazarlık yürütüyor. Özgür Özel geçtiğimiz gün HDP/DEM'i ziyaret ederken CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin sosyal medyadan,"DEM'lenmek iyidir..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 11:08 Güncelleme 23 Aralık 2023, 12:14
CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin’den terör örgütü PKK’nın siyasi koluna sinyal: DEM’lenmek iyidir

Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütü PKK'nın siyasi kolu ile yakın temaslarını sürdürüyor.

Özgür Özel geçtiğimiz gün HDP/DEM'i ziyaret edip pazarlık yoklaması yaparken CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin sosyal medyadan,"DEM'lenmek iyidir..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

PKK'nın siyasi ayağına göz kırpan CHP'li Ergin, "Kinli ve kirli olmaktansa, kula kullak etmektense DEM'lenmek iyidir..." dedi.

TEPKİ ÇEKTİ: ŞEHİTLERDEN UTAN
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde 6 askerimizi şehit etmesiyle eş zamanlı gündeme gelen paylaşım büyük tepki çekti. Vatandaşlar "Şehitlerden utan" yorumunda bulundu.

PKK CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYOR
Öte yandan HDP/DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda İstanbul ve Ankara'da destek vermek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt yer alıyor.

ÖZEL PAZARLIKLARA HIZ VERMİŞTİ
Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM/HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Skandalı daha da ileri götüren CHP'nin yeni genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.

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Son olarak Özgür Özel HDP/DEM'i ziyaret ederek pazarlık yoklaması yaparken DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı ileçeri istediği gündeme geldi.

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DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı ve DEM'in aday çıkaracağı ilçeleri duyurdu.

O ilçeler şu şekilde:

"Adana'da Seyhan, Ceyhan ve Yüreğir Antalya'da Kepez Mersin'de Akdeniz, Toroslar ve Tarsus İstanbul'da Esenyurt, Sultanbeyli, Adalar ve Sancaktepe Aydın'da Didim, Efeler, Germencik ve Söke Konya'da Cihanbeyli, Kulu Kocaeli'nde Dilovası İzmir'de Torbalı, Bayraklı Menemen Manisa'da Gölmarmara, Turgutlu, Yunus Emre Çanakkale'de Gökçeada Tekirdağ'da Çorlu ve Çerkezköy."

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