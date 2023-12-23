CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin’den terör örgütü PKK’nın siyasi koluna sinyal: DEM’lenmek iyidir

Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütü PKK'nın siyasi kolu ile yakın temaslarını sürdürüyor.
Özgür Özel geçtiğimiz gün HDP/DEM'i ziyaret edip pazarlık yoklaması yaparken CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin sosyal medyadan,"DEM'lenmek iyidir..." şeklinde bir paylaşım yaptı.
PKK'nın siyasi ayağına göz kırpan CHP'li Ergin, "Kinli ve kirli olmaktansa, kula kullak etmektense DEM'lenmek iyidir..." dedi.
TEPKİ ÇEKTİ: ŞEHİTLERDEN UTAN
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde 6 askerimizi şehit etmesiyle eş zamanlı gündeme gelen paylaşım büyük tepki çekti. Vatandaşlar "Şehitlerden utan" yorumunda bulundu.
PKK CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYOR
Öte yandan HDP/DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda İstanbul ve Ankara'da destek vermek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt yer alıyor.
ÖZEL PAZARLIKLARA HIZ VERMİŞTİ
Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM/HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.
Skandalı daha da ileri götüren CHP'nin yeni genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.