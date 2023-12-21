PKK’nın siyasi uzantısı HDP/DEM’den TBMM’de küstah sözler! Bebek katili Öcalan’a özgürlük diye böğürdü

Terör örgütü PKK'ya desteğini her fırsatta açıkça ifade eden HDP yeni ismiyle DEM Parti'den bu kez de TBMM kürsüsünde hadsizlik.
Terör örgütü PKK'ya desteğini her fırsatta açıkça ifade eden HDP yeni ismiyle DEM Parti'den bu kez de TBMM kürsüsünde hadsizlik.
KANDİL'İN SÖZCÜLERİNE 'ÖZEL' ZİYARET
Yerel Seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti olan terör örgütünün siyasi uzantısını ziyaret etmişti.
Özgür Özel'in "İttifak" beklentisine DEM Parti'den de yeşil ışık yakılmıştı.
TERÖRDEN TUTUKLU İSİMLERİ DEMOKRASİ KAHRAMANI İLAN ETTİ
Özgür Özel CHP Kurultayı'nda terörden tutuklu isimlere selam göndererek "demokrasi kahramanı" ilan etmişti. Özel "Şu anda tutuklu olan Tolga Şardan'a, Can Atalay'a, Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a, Tayfun Kahraman'a, Çiğdem Mater'e, Mine Özerden'e, Yiğit Ali Ekmekçi'ye, Hakan Altınay'a ve Barış Pehlivan'a selam gönderiyoruz, selam olsun size demokrasi kahramanları." demişti.
GAZİ MECLİS'TE KÜSTAH GÖZLER
Öte yandan ismi değişsse de DEM Parti cephesinde yine Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne yönelik saldırılar devam ediyor. Her gün yeni bir skandala imza atan DEM Parti'de bu kez TBMM kürsüsüsünde bir hadsizliğe imza atıldı.
BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'nin Miletvekili Aslan, TBMM kürsüsünde, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.