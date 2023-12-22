ÖZEL: ÖPTÜM YİNE ÖPERİM

HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili de konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etti.

Söz konusu programı SİHA düşmanlığıyla bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun önerisiyle gittiğini itiraf eden Özel, "Sonra bana Pervin Buldan'ın da geleceğini söylediler. Hiçbir mahsuru olmadığını, söyledim. Hatta bekleme odasında birlikte çay içtik. Ayrılırken Pervin Hanım'ı da yolcu ettim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurtdışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok." diyerek kendini savunmuştu.

Öte yandan daha önce de yaptığı hareketten pişmanlık duymak bir yana arkasında duran Özgür Özel, daha da ileri gitti. Kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında ilk belirlemelere göre 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.