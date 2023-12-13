Son dakika: Pençe-Kilit şehidi Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in cenaze töreninde Özgür Özel’e sert tepki: Selahattin Demirtaş’ın asıldığını göreceğim

ÖNCE ŞEHİT CENAZESİ SONRA KANDİL KAPISI

Bu gelişmeler ışığında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün PKK'nın siyasi kolu olan DEM Partisi'ni Ankara'da ziyaret etti. Özgür Özel'in Ankara programındaki bir detay dikkat çekti. Özel'in ilk olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için düzenlenen törene katıldığı görülürken tören sonrası DEM Parti ziyareti büyük tepki çekti.

"DEMİRTAŞ'I ASILIRKEN GÖRECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Demirtaş'ın cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir şehit yakını ise Özgür Özel'e tepki gösterdi. Şehit yakını Özel'in saf tutmasının ardından, "Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah" ifadelerini kullandı.

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Pençe Kilit şehidi için Ankara'da düzenlenen törene katılan Özel, tören sonrası HEDEP ile gerçekleştireceği programın detaylarını paylaştı.

HDP Eş Genel Başkanları Tuncay Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'u ziyaret gerçekleştirecek olan Özel'in bu çelişkili tutumu CHP Genel Başkanının ikiyüzlülüğünü ve HEDEP ile kirli siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN