İYİ Parti-CHP arasındaki savaş kızışıyor! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun: Ekrem İmamoğlu parti içine karışıyor

AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ Özkan'ın sözlerine Uşak'ta katıldığı programda sert tepki gösteren Akşener, "Ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, dün akşam bir televizyon programında 'Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış'... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş?" açıklamasında bulunmuştu.

AKŞENER'E SALLADI: HADDİNİ AŞMA CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Kurtköy'de katıldığı programda isim vermeden Akşener'e cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği operasyonu inkar eden İmamoğlu, "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar." diyerek Akşener'i hedef almıştı.





ELİM İYİ PARTİ'DE İTİRAFI

"Bizim kervanımız aynı duruyor" diyen İmamoğlu, Akşener'e karşı başlattığı operasyonu doğrularcasına, "Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız, tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek, elimizi tutan tutar tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim" dedi. CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri siyaset kulislerinde, "İmamoğlu'nun eli İyi Parti'de" değerlendirmelerine neden olmuştu.

TAKVİM.COM.TR YAZDI AKŞENER BALTALARI ÇIKARDI

Takvim.com.tr'nin yazdığı operasyonu doğrulayan sözlerle CHP'li İmamoğlu ve partiden istifa edenlere karşı savaş başlatan Akşener, genel seçimler öncesi yaşanan süreçle ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun korktukları için aday olmadıklarını ifade etti. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın." dedi.