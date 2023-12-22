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İYİ Parti-CHP arasındaki savaş kızışıyor! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun: Ekrem İmamoğlu parti içine karışıyor

Yerel seçimlere aylar kala Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener arasındaki savaş giderek kızışmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye nasıl karıştığını anlattı. Olgun, "Ekrem Bey'in İYİ Parti içine dahli var mı?" sorusuna "İstanbul’da Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’ye karışıyor. Aldığımız duyumlar yaptığımız tespitlerle İYİ Parti’ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 23:51 Güncelleme 23 Aralık 2023, 00:08
İYİ Parti-CHP arasındaki savaş kızışıyor! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun: Ekrem İmamoğlu parti içine karışıyor

Yerel seçimlere aylar kala İYİ Parti ve CHP'deki savaş kızışmaya devam ediyor. İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayını çıkaracağını ilan etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu parti içerisini karıştırmaya devam ediyor.

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İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR
İYİ Parti'nin "Hür ve Müstakil seçim" kararını GİK'te tescillemesinin ardından İstanbul'da da dikkat çeken istifalar gelmişti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz haftalar istifa etti. Yanıkömeroğlu'nun ardından bir istifa da CHP ile işbirliğini savunan Akşener'in isteği ile İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'dan gelmişti.

"Ekrem İmamoğlu İYİ Parti içine karışıyor"



İBB İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN İSTİFA ETTİ
Özkan, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık "Hür ve Müstakilim" İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." dedi.

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EKREMLE İLE ARKA KAPI DİPLOMASİSİ
İbrahim Özkan, partisinin İBB Meclisi grubunda son dönemde yaşananlara ilişkin Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özkan, Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı diplomasisi' yürüttüğünü itiraf etti.



"İMAMOĞLU'NA SÖYLEDİM"
2024'teki yerel seçimlerde işbirliği yapılması için gayret gösterdiğini anlatan Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğini ve birkaç gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyledi.

Görüşmenin ardından, "arka kapı diplomasisi" yaparak yeniden İmamoğlu'na gittiğini aktaran Özkan, İmamoğlu'nun kendisine "Genel İdare Kurulu (GİK) kararı varken teklif götürmenin nezaketsizlik olabileceğini" söylediğini ifade etti.



YÜCEL ÇOŞKUN İTİRAFI
"Bahsettiğiniz arka kapı diplomasisini kimle kim arasında yürütüyorsunuz?" sorusuna Özkan, "İl Başkanımın (Yücel Coşkun) bilgisi dahilinde Sayın İmamoğlu'yla süreci yürüttüm." cevabı verdi.



AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Özkan'ın sözlerine Uşak'ta katıldığı programda sert tepki gösteren Akşener, "Ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, dün akşam bir televizyon programında 'Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış'... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş?" açıklamasında bulunmuştu.



AKŞENER'E SALLADI: HADDİNİ AŞMA
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Kurtköy'de katıldığı programda isim vermeden Akşener'e cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği operasyonu inkar eden İmamoğlu, "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar." diyerek Akşener'i hedef almıştı.



ELİM İYİ PARTİ'DE İTİRAFI
"Bizim kervanımız aynı duruyor" diyen İmamoğlu, Akşener'e karşı başlattığı operasyonu doğrularcasına, "Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız, tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek, elimizi tutan tutar tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim" dedi. CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri siyaset kulislerinde, "İmamoğlu'nun eli İyi Parti'de" değerlendirmelerine neden olmuştu.

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TAKVİM.COM.TR YAZDI AKŞENER BALTALARI ÇIKARDI
Takvim.com.tr'nin yazdığı operasyonu doğrulayan sözlerle CHP'li İmamoğlu ve partiden istifa edenlere karşı savaş başlatan Akşener, genel seçimler öncesi yaşanan süreçle ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun korktukları için aday olmadıklarını ifade etti. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın." dedi.



SAVAŞ KIZIŞIYOR!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun bir televziyon prgramının canlı yayınına katılarak Ekrem İmamoğlu ile ilgil bomba açıklamalarda bulundu.

"Ekrem İmamoğlu İYİ Parti içine karışıyor"



"İMAMOĞLU İSTANBUL'DA İYİ PARTİ'YE KARIŞIYOR"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Ekrem Bey'in İYİ Parti içine dahli var mı?" sorusuna "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'ye karışıyor. Aldığımız duyumlar yaptığımız tespitlerle İYİ Parti'ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

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