’Gel Meral Abla Ekrem’i bitirelim’ operasyonu | Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener savaşına emanetçi Özel’de dahil oldu: Barış ilan ediyoruz

PEŞ PEŞE İSTİFALAR Yerel seçimlere giderken "Hür ve müstakil" çıkışı yaparak 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti her gün yeni bir krizle sallanıyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmiyor. İYİ Parti'nin ağır topları Bahadır Erdem Adnan Beker ve Durmuş Yılmaz Parti'den istifa ederken Ümit Dikbayır ise ihraç edildi.

Yerel seçimlere giderayak İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu 'nun eliyle birlikte kazan kaynamaya devam ediyor. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık koltuğunda kaldıran ve yerine emanetçisi olan Özgür Özel 'i oturtan Ekrem İmamoğlu şimdi de gözüne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'i kestirdi. Yerel seçimlere 81 ilden kendi adaylarıyla gireceğini ilan eden Meral Akşener'i İYİ Parti koltuğundan kovmak için operasyon çekiyor.





EKREMCİLER YA KAÇIYOR YA AVLANIYOR!

CHP ile ittifakı savunan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler parti içinde krizi körüklüyor. İstanbul'da ittifak isteyen İYİ Parti İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan da partiden istifa etti.



EKREMLE İLE ARKA KAPI DİPLOMASİSİ

İbrahim Özkan, partisinin İBB Meclisi grubunda son dönemde yaşananlara ilişkin Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özkan, Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı diplomasisi' yürüttüğünü itiraf etti.

"İMAMOĞLU'NA SÖYLEDİM"

2024'teki yerel seçimlerde işbirliği yapılması için gayret gösterdiğini anlatan Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğini ve birkaç gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyledi.



Görüşmenin ardından, "arka kapı diplomasisi" yaparak yeniden İmamoğlu'na gittiğini aktaran Özkan, İmamoğlu'nun kendisine "Genel İdare Kurulu (GİK) kararı varken teklif götürmenin nezaketsizlik olabileceğini" söylediğini ifade etti.



YÜCEL ÇOŞKUN İTİRAFI

"Bahsettiğiniz arka kapı diplomasisini kimle kim arasında yürütüyorsunuz?" sorusuna Özkan, "İl Başkanımın (Yücel Coşkun) bilgisi dahilinde Sayın İmamoğlu'yla süreci yürüttüm." cevabı verdi.





AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Özkan'ın sözlerine Uşak'ta katıldığı programda sert tepki gösteren Akşener, "Ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, dün akşam bir televizyon programında 'Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış'... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş?" ifadelerini kullandı.