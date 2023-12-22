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'Gel Meral Abla Ekrem'i bitirelim' operasyonu | Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener savaşına emanetçi Özel'de dahil oldu: Barış ilan ediyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu sayesinde deviren ve genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu bitirmek için operasyonları sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener arasındaki savaşı fırsat bilerek Akşener'i yanına çekme İsteyen Özel bomba bir söyleme imza attı. CHP'nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğini söyleyen Özgür Özel, İmamoğlu'nun savaş ilanı yerine "Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 20:54 Güncelleme 22 Aralık 2023, 20:54
’Gel Meral Abla Ekrem’i bitirelim’ operasyonu | Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener savaşına emanetçi Özel’de dahil oldu: Barış ilan ediyoruz

Yerel seçimlere giderayak İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu'nun eliyle birlikte kazan kaynamaya devam ediyor. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık koltuğunda kaldıran ve yerine emanetçisi olan Özgür Özel'i oturtan Ekrem İmamoğlu şimdi de gözüne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kestirdi.

Yerel seçimlere 81 ilden kendi adaylarıyla gireceğini ilan eden Meral Akşener'i İYİ Parti koltuğundan kovmak için operasyon çekiyor.

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PEŞ PEŞE İSTİFALAR
Yerel seçimlere giderken "Hür ve müstakil" çıkışı yaparak 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti her gün yeni bir krizle sallanıyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmiyor.

İYİ Parti'nin ağır topları Bahadır Erdem Adnan Beker ve Durmuş Yılmaz Parti'den istifa ederken Ümit Dikbayır ise ihraç edildi.



EKREMCİLER YA KAÇIYOR YA AVLANIYOR!
CHP ile ittifakı savunan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler parti içinde krizi körüklüyor. İstanbul'da ittifak isteyen İYİ Parti İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan da partiden istifa etti.

EKREMLE İLE ARKA KAPI DİPLOMASİSİ
İbrahim Özkan, partisinin İBB Meclisi grubunda son dönemde yaşananlara ilişkin Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özkan, Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı diplomasisi' yürüttüğünü itiraf etti.

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"İMAMOĞLU'NA SÖYLEDİM"
2024'teki yerel seçimlerde işbirliği yapılması için gayret gösterdiğini anlatan Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğini ve birkaç gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyledi.

Görüşmenin ardından, "arka kapı diplomasisi" yaparak yeniden İmamoğlu'na gittiğini aktaran Özkan, İmamoğlu'nun kendisine "Genel İdare Kurulu (GİK) kararı varken teklif götürmenin nezaketsizlik olabileceğini" söylediğini ifade etti.

YÜCEL ÇOŞKUN İTİRAFI
"Bahsettiğiniz arka kapı diplomasisini kimle kim arasında yürütüyorsunuz?" sorusuna Özkan, "İl Başkanımın (Yücel Coşkun) bilgisi dahilinde Sayın İmamoğlu'yla süreci yürüttüm." cevabı verdi.

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AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Özkan'ın sözlerine Uşak'ta katıldığı programda sert tepki gösteren Akşener, "Ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, dün akşam bir televizyon programında 'Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış'... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş?" ifadelerini kullandı.



AKŞENER'E SALLADI: HADDİNİ AŞMA
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Kurtköy'de katıldığı programda isim vermeden Akşener'e cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği operasyonu inkar eden İmamoğlu, "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar." diyerek

Akşener'i hedef aldı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar.

ELİM İYİ PARTİ'DE İTİRAFI
"Bizim kervanımız aynı duruyor" diyen İmamoğlu, Akşener'e karşı başlattığı operasyonu doğrularcasına, "Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız, tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek, elimizi tutan tutar tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim" dedi. CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri siyaset kulislerinde, "İmamoğlu'nun eli İyi Parti'de" değerlendirmelerine neden oldu.



AKŞENER'E EKREMİ BİTİRELİM MESAJI
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, CHP'nin koltuğuna oturan emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu bitirmek için Meral Akşener'e işbirliği mesajı verdi.



BARIŞ İLAN EDİYORUZ
CHP'nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğini söyleyen Özgür Özel "Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz" dedi.

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