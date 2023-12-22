MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında ilk belirlemelere göre 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında… pic.twitter.com/xU1chy3e0B — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2023

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Irak'ın Kuzeyi'nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.



Öte yandan Bakanlardan ve AK Parti'den taziye mesajı yağdı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 22, 2023

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"



Konuya ilşkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷



Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. December 22, 2023

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörle mücadele de kararlılık mesajı vererek, "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun.

Aziz… — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) December 22, 2023

"ŞEHİTLERİMİZİN MEKâNI CENNET, MAKAMLARI ALİ OLSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı paylaşımında, "Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Milletimizin Başı Sağ Olsun🇹🇷



Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Şehitlerimizin… pic.twitter.com/5NpKU5Lpbb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2023

İçişleri Bakanı Ali Yerlikya ise "Milletimizin Başı Sağ Olsun. Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." dedi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/AzPGV5Q9le — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) December 22, 2023

Taziye mesajı yayımlayan Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy şu ifadeleri kullandı: "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) December 22, 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Pençe harekât bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum.



Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum.



Aziz milletimizin… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 22, 2023

İletişim Başkanı Fahretti Altun: "Pençe harekât bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

Pençe harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.



Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağolsun…



Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 22, 2023

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Pençe harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağolsun. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz."