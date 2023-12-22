SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurulu:

- İkinci Başkanlığına Selamettin Ermiş,

- Üyeliğine Mehmet Koçyiğit,

- Üyeliğine Nurettin Şar,

5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 8'inci maddesi ile sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince atanmıştır.