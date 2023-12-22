SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine, 1211 sayılı Kanunun 22/A maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Fatma Özkul atanmıştır.
Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurulu:
- İkinci Başkanlığına Selamettin Ermiş,
- Üyeliğine Mehmet Koçyiğit,
- Üyeliğine Nurettin Şar,
5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 8'inci maddesi ile sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince atanmıştır.