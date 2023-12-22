SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

SON DAKİKA I THY duyurdu: İstanbul kalkış ve varışlı 41 seferi iptal oldu

Son dakika haberleri... Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 20:36 Güncelleme 22 Aralık 2023, 21:28
SON DAKİKA I THY duyurdu: İstanbul kalkış ve varışlı 41 seferi iptal oldu

Son dakika haberleri... THY seferleri iptal etti.

THY'de sefer iptalleri!

"41 SEFERİMİZ HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE İPTAL OLMUŞTUR"
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, "İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında

23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA