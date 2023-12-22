SON DAKİKA I THY duyurdu: İstanbul kalkış ve varışlı 41 seferi iptal oldu

Son dakika haberleri... THY seferleri iptal etti.
Son dakika haberleri... THY seferleri iptal etti.
İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 22, 2023
23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur.
Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye…
"41 SEFERİMİZ HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE İPTAL OLMUŞTUR"
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, "İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında
23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...