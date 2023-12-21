Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunda; 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunda; 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
5 günlük haritaya göre ise 81 ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin uayarılarının ardından Türk Hava Yolları, Antalya Havalimanı kalkışlı- varışlı 11 seferinin hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.
YOLCULARI UYARDI
THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.
THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.