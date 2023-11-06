'Ekremci'lerden CHP'ye HDPKK modeli! İmamoğlu'nu eşbaşkan ilan edip Özgür Özel'e ayar verdiler: "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı

İmamoğlu'nun "Lider benim Özgür" pozu sonrası Ekremci medya da harekete geçti.
Sözcü yazarlarından İsmail Saymaz, 28 Mayıs süreci, gizli protokol, danışman krizi, Cemal Canpolat - İmamoğlu atışması üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
ÖZGÜR ÖZEL'E MESAJ... "DEĞİŞİMİN ÖNDERİ İMAMOĞLU"
Ancak Saymaz'ın yazısında bir detay vardı ki tüm dikkatleri üzerine topladı.
"Özel'in elini kaldırmak, 28 Mayıs'tan beri yan yana yürüdüğü, değişimin önderi İmamoğlu'na düştü" diyen İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nu 'değişimin önderi' ilan etti.
CHP'YE HDPKK MODELİ! İMAMOĞLU EŞBAŞKAN
Saymaz, bununla da yetinmedi CHP'ye HDPKK modeli çizdi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi.
Şu ifadeleri kullandı;
CHP, şimdiden sonra iki genç siyasetçinin fiili eşbaşkanlığıyla Türkiye'nin ikinci yüz yılına giriyor. CHP'den ümitlerini kesenlerin yaş evinde düğün bayram var. San ki kurultay değil, seçim kazandılar.