'Ekremci'lerden CHP'ye HDPKK modeli! İmamoğlu'nu eşbaşkan ilan edip Özgür Özel'e ayar verdiler: "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi. Ekrem İmamoğlu 'nun 'tavşan' adayı Özgür Özel , CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini aldı. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.

EMANETÇİ BAŞKAN Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel 'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti.

Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.





"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU

Son olarak Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı geldi.