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'Ekremci'lerden CHP'ye HDPKK modeli! İmamoğlu'nu eşbaşkan ilan edip Özgür Özel'e ayar verdiler: "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı

CHP'de olaylı kurultay sonrası sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ikilisi arasında inceden soğuk rüzgarla esmeye başladı. Kriz İmamoğlu'nun "Lider benim" pozuyla başladı, PM ve YDK üyelerinin seçimiyle devam etti. Sürece Ekremci kalemşorlar da müdahil oldu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu'nu 'değişimin önderi' ilan etti. Saymaz bununla da yetinmeyip CHP'ye HDPKK modeli çizdi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi. 'Ekremci'lerin çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel'e "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı vermesi yaşanan krizi gözler önüne serdi.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 11:17 Güncelleme 06 Kasım 2023, 11:50
’Ekremci’lerden CHP’ye HDPKK modeli! İmamoğlu’nu eşbaşkan ilan edip Özgür Özel’e ayar verdiler: Seni o koltuğa biz oturttuk mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi.

Ekrem İmamoğlu'nun 'tavşan' adayı Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini aldı. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.



EMANETÇİ BAŞKAN
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti.

Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.



"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU
Son olarak Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı geldi.

İmamoğlu'nun "Lider benim Özgür" pozu sonrası Ekremci medya da harekete geçti.



Sözcü yazarlarından İsmail Saymaz, 28 Mayıs süreci, gizli protokol, danışman krizi, Cemal Canpolat - İmamoğlu atışması üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.



ÖZGÜR ÖZEL'E MESAJ... "DEĞİŞİMİN ÖNDERİ İMAMOĞLU"
Ancak Saymaz'ın yazısında bir detay vardı ki tüm dikkatleri üzerine topladı.

"Özel'in elini kaldırmak, 28 Mayıs'tan beri yan yana yürüdüğü, değişimin önderi İmamoğlu'na düştü" diyen İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nu 'değişimin önderi' ilan etti.



CHP'YE HDPKK MODELİ! İMAMOĞLU EŞBAŞKAN
Saymaz, bununla da yetinmedi CHP'ye HDPKK modeli çizdi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi.

Şu ifadeleri kullandı;

CHP, şimdiden sonra iki genç siyasetçinin fiili eşbaşkanlığıyla Türkiye'nin ikinci yüz yılına giriyor. CHP'den ümitlerini kesenlerin yaş evinde düğün bayram var. San ki kurultay değil, seçim kazandılar.

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