Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ve Derkan Başer dosyaya dahil edildi

BAHİS KRALİÇESİNE KALMIŞTI

Fakat Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı. Bunun üzerine kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kaldı.





Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.

Daha sonra da kara parayı Türkiye'de aklamak için güzellik merkezlerini gözüne kestirip Dilan ve Engin Polat çifti ile tanıştı. Sonrasında kendisine bir Instagram hesabı açtı.

DİLAN POLAT İLE YOLLARI KESİŞTİ

İlk takip ettiği kişi ise Dilan Polat'tı. Bu şekilde çete lideriyle yolları kesişen Polat çifti, iddialara göre Balkotan'la birlikte çalışmaya başladı.

İddiaya göre; Dilan Polat'ın en iyi müşterisi de Balkotan'dı. Yasa dışı sanal bahis lideri, güzellik merkezindeki para akşını görünce kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtı. O merkezde Dilan Polat'ın ürünleri satıldı.



Yine iddialara göre sanal bahis kraliçesi, elde ettiği paraları kuryelerden topladı. Onları hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiraladı. Kiraladığı araç firmasıysa yine iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.



Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosu olduğu da yine iddialar arasındaydı. Nedeniyse kirli parayı orada toplamasıydı. Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyordu. Balkotan iddiaya göre; bir hukuk bürosuna da 800 bin dolar vererek ortaklık istedi, ama karşı taraf bunu reddetti.