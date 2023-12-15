Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ve Derkan Başer dosyaya dahil edildi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan rapor dosyaya ulaştı.
Söz konusu rapordaki bilgileri dikkate alan savcılık, Veysel Şahin ve Derkan Başer'in de "şüpheli" sıfatıyla dosyaya dahil edilmesine karar verdi.
NELER OLMUŞTU?
ATV Haber, Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat Engin Polat davasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni detaylara ulaşmıştı. Buna göre; Her şey bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs'ta öldürülmesiyle başlamıştı.
Yasa dışı bahisten büyük paralar kazanan Falyalı, servetini aklamak için yurt dışında oteller yaptırmıştı. Ancak o öldükten sonra en yakınındakiler parayı Türkiye'ye getirmek için planlar yaptı.
BAHİS KRALİÇESİNE KALMIŞTI
Fakat Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı. Bunun üzerine kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kaldı.
Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.
Daha sonra da kara parayı Türkiye'de aklamak için güzellik merkezlerini gözüne kestirip Dilan ve Engin Polat çifti ile tanıştı. Sonrasında kendisine bir Instagram hesabı açtı.
DİLAN POLAT İLE YOLLARI KESİŞTİ
İlk takip ettiği kişi ise Dilan Polat'tı. Bu şekilde çete lideriyle yolları kesişen Polat çifti, iddialara göre Balkotan'la birlikte çalışmaya başladı.
İddiaya göre; Dilan Polat'ın en iyi müşterisi de Balkotan'dı. Yasa dışı sanal bahis lideri, güzellik merkezindeki para akşını görünce kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtı. O merkezde Dilan Polat'ın ürünleri satıldı.
Yine iddialara göre sanal bahis kraliçesi, elde ettiği paraları kuryelerden topladı. Onları hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiraladı. Kiraladığı araç firmasıysa yine iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.
Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosu olduğu da yine iddialar arasındaydı. Nedeniyse kirli parayı orada toplamasıydı. Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyordu. Balkotan iddiaya göre; bir hukuk bürosuna da 800 bin dolar vererek ortaklık istedi, ama karşı taraf bunu reddetti.
BATUM'A KAÇTI
Balkotan'ın zirve günleri 2021 yılında sona erdi. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı.
Ancak bir şekilde tahliye oldu ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. O da Batum'a kaçtı.
Batum'a kaçmasıyla da Polat çifti onun kontrolünden çıktı. Lüks hayatlarıyla herkes onları tanıdı ve cezaevine kadar uzanan süreç başlamış oldu.