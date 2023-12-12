Ogün Samast’tan çok konuşulacak başvuru! Adını değiştirmek istedi

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast , Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.





TRABZON'DAN SEGBİS'LE DURUŞMAYA KATILDI

Tahliyesi sonrası memleketi Trabzon'da yaşayan Ogün Samast, 6 Aralık'ta, İstanbul'daki davada ifade vermek için Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının daha sonra alınmamasını talep ederek ek süre talep etti. Talep, mahkeme başkanınca kabul edilirken, Samast ise ifade vermeden SEGBİS bağlantısından ayrıldı.