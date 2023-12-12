Meral Akşener’in Mansur Yavaş’a sert eleştirilerinin nedeni belli oldu! İşte Yavaş ve Akşener görüşmesinin perde arkası: Sana ihtiyacım yok

Türkiye siyaset tarihi muhalefet içerisindeki çekişmelere şahit oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesiyle birlikte yaşananlar bir bir hafızalara kazınıyor.
6'lı koalisyonun büyük ortaklarından CHP'de koltuk değişimi yaşanırken İYİ Parti, yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıkladı.
81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti, CHP'li isimlerin bir yandan hedef tahtasına konulurken bir yandan da 'acaba ikna edebilir miyiz' denemelerine maruz kaldı.
Yaşanan tüm bu gelişmeler hafızalardaki yerini korurken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
İYİ PARTİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Görüşmeyi İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından paylaştı. İYİ Parti paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ancak bu görüşmenin hemen ardından Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğü Mansur Yavaş hakkında daha önce hiç olmadığı kadar sert ifadeler kullandı.