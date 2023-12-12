Meral Akşener’in Mansur Yavaş’a sert eleştirilerinin nedeni belli oldu! İşte Yavaş ve Akşener görüşmesinin perde arkası: Sana ihtiyacım yok

MANSUR YAVAŞ'A "KORKAK" DEDİ

İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmayız" diyerek rest çeken Akşener, Mansur Yavaş'a da 'korkak' dedi.



"Kopunca bir büyük savaş, Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür" mısralarını okuyan Akşener'in 'korkak' ve 'Yavaş' vurguları İYİ Partililerce alkışlandı. Hatta Akşener o kadar kararlıydı ki teşkilatlarına CHP ile görüşmeyin talimatı bile verdi.

İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE NE OLDU?

Peki Mansur Yavaş ve Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede ne oldu? Merak edilen sorunun yanıtı günler sonra geldi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Meral Akşener ve Mansur Yavaş görüşmesinin perde arkasını anlattı.

YAVAŞ'TAN 'SANA İHTİYACIM YOK' RESTİ

"Ziyaret sırasında Mansur Yavaş, 'Ankara için bir talebimiz yok. Biz zaten yüzde 60 ile kazanıyoruz' dedi ve gitti. Yani İYİ Parti'ye ihtiyacı olmadığını vurguladı" diyen İYİ Partili Yıldırım şunları söyledi:

Biz müstakil gireceğiz dediği kararı Divan'da konuştu, milletvekilleriyle konuştu, GİK'te konuştu, GİK böyle bir karar aldı. Arkasından Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyarete geldi. Heyet karşıladı. Genel Başkan görüştü. 'Ben buraya sayın genel başkanımın selamını getirdim. Ankara için bir talebim yok. Biz zaten yüzde 60 oranında kazanıyoruz' dedi ve gitti. Mansur Bey'in Genel Başkan'a ve heyete söylediği aynen bu. Yani İYİ Parti'ye ihtiyacı olmadığını vurguladı.