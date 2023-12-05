İttifak yok iç savaş var! CHP'de Özgürcü - Ekremci çatışması "Çift başlı yönetim" sancısı | Özgür Özel'e 'oğlum' diye telkin veren o vekil

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'SEN İSTANBUL İLE SINIRLISIN' MESAJI Özel'in İmamoğlu hakkında "Adayları İmamoğlu belirlemiyor, sadece İstanbul'da görüşüne başvuruyoruz" demeci vermesine değinen Mahmut Övür, "Özel, ustalıkla geçiştirebileceği bu soruya, üst kapalı falan da değil çok açık bir, "İstanbul'la sınırlı" mesajı verdi" dedi. Özgür Özel 'in önündeki bir diğer açmaz ise parti içindeki kırılma ve kırgınlıklar. Kurultay sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler derin bir görüş ayrılığı yaşıyor. Partide kutuplaşma tavan yaptı. Son olarak Özgür Özel "Kongre artık geride kaldı. Bundan sonra birlikteyiz" diyerek Oğuz Kaan Salıcı başta olmak üzere parti içindeki Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere mesaj gönderdi.

KEMALCİ - EKREMCİ GİTTİ, ÖZGÜRCÜ - EKREMCİ GELDİ İYİ Parti ve HEDEP desteğinden yoksun seçimlere girmeye hazırlanan CHP'de esas büyük sorun itttifaktan ziyade 'Özgürcü - Ekremci' çatışması. Takvim.com.tr'nin 'emanetçi - vesayetçi' olarak satır satır aktardığı kavgayı Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür bugünkü köşesinde kaleme aldı. İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasını değerlendiren Övür, "Kemalci- Ekremci" çatışması gibi yeni bir "Özgürcü-Ekremci" çatışması kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Övür konuya ilişkin şu satırlar kaleme aldı; KILIÇDAROĞLU SONRASI ALEVİLER DERİN KIRILMA İÇİNDE Özellikle Alevilerde derin bir kırılma yaşandığı herkesin malumu. Buna aday yapılmayacak belediye başkanlarını da eklemek gerekiyor. Bu açıdan Özel - İmamoğlu ekibinin Türkiye genelinde işleri hiç kolay değil. Siyaset üretip umut veremedikleri için sürekli birilerine makam ve mevki vermek durumundalar. Şimdi bu sıraya biraz da Alevileri kaçırmamak kaygısıyla Kılıçdaroğlu'na destek veren çok sayıda belediye başkanı da girdi. Acaba Özel ve İmamoğlu o başkanlardan kaçını aday gösterecek? Bu hesaba daha önce CHP'ye "hayır" diyeceğini yazdığım İyi Parti katılmamış görünüyor ama HEDEP'in ne isteyeceği, neyle yetineceği belirsiz. Açık ittifakla mı yetinecekler yoksa İstanbul'dan Esenyurt'u veya İzmir'den Narlıdere'yi mi isteyecekler ya da hesapta olmayan sürpriz bir birleşme mi göreceğiz belli değil. Durum açıkça Kılıçdaroğlu'nun önüne gelene taviz veren, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ya da bakanlık dağıtan tavrına benziyor. Araya "özel protokol" de sokarlarsa hiç şaşırmam, ne de olsa onun talebeleri! CHP içerisindeki 'emanetçi - vesayetçi' tartışmaları ve Antalya kampındaki 'Çift başlı yönetim' eleştirilerinin gölgesinde önemli bir kulise dikkat çekmekte fayda var.





AĞABABA'DAN ÖZEL'E "OĞLUM"LU TELKİN

Kampta Özgür Özel'e "Partiyi İmamoğlu ele geçiriyor adayları o mu siz mi belirleyeceksiniz?" sorusu ayan beyan yöneltiliyor. Çıkan münakaşa sonrası Özgür Özel, "Hepinizin soru ve eleştirilerinizi yarın, topluca yanıtlayacağım" diyor.



Veryansın Tv'nin aktardığına göre bir vekil Özgür Özel'e "Niye şimdi değil de yarın, daha çok vaktimiz var" diyerek tepki gösteriyor.

Vekilin çıkışı üzerine Özgür Özel, Veli Ağbaba'ya işaret ederek, "Veli abi bana, oğlum artık genel başkansın, her lafını düşünerek et" diye telkin ediyor… Yarın yanıtlayacağım sizi diyor ve devam ediyor.



'EMANETÇİ' KONUMU PEKİŞTİ

CHP'li bir vekilin genel başkanına 'Oğlum' sıfatıyla telkinde bulunması Özgür Özel'in parti içindeki 'emanetçi' konumu pekiştiren bir unsur oldu.