CHP fondaşı Fatih Portakal’dan bomba iddia: Değişim sözde! Yeni yönetim kendi derebeyliklerini kuruyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde İyi Partili mevkidaşı Meral Akşener'i ziyaret etmiş, yapılacak yerel seçimler için yeni bir ittifak teklifi götürmüştü. Ancak İyi Parti CHP'den gelen ittifak teklifini reddetti.
81 İLE DEMOKRASİDEN UZAK GENELGE
Bu karar sonrası yerel seçimlere İYİ Parti'siz girecek olan CHP 81 ile gönderdiği yazıyla bundan sonraki yönetimin nasıl olacağını gözler önüne serdi.
Buna göre emanetçi Başkan Özgür Özel'in kararıyla seçmenin yüksek olduğu bölgelerde ön seçim yapılmayacak.
SEÇMENİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE ÖNSEÇİM YAPILMAYACAK
Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.
Belediye başkanlıklarında ön seçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.
Kurultaydan önce ön seçim vaadiyle delegelerden oy alarak genel başkanlık koltuğuna oturan Özel'in bu hamlesinin ardından CHP fondaşı SZC TV sunucusu Fatih Portakal, sosyal medyada hesabından partide dönen adaylık tezgahını ifşa etti.