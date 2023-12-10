CHP fondaşı Fatih Portakal’dan bomba iddia: Değişim sözde! Yeni yönetim kendi derebeyliklerini kuruyor



ADAY ADAYLARI AĞBABA'NIN AKRABASI



Portakal, CHP'de torpili engellemek ve şeffaflığı sağlamak için kurulan 5'li komisyonun kirli çamaşırlarını ortaya çıkardı.

Özellikle İzmir'de Veli Ağbaba'nın akrabalarının Urla ve Narlıdere aday adaylığı için başvuru yaptığı belirten Portakal, "CHP'de Murat Karayalçın, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Gökhan Günaydın ve Bihlun Tamaylıgil'den oluşan 5'li komisyon kurulmustu. Görevleri aday adaylarını belirlemek değil, torpili engellemek ve şeffaflığı sağlamaktı. İzmir'de yaşadığım için çok şey kulağıma geliyor. Urla'da başvuru yapan Mustafa Günay adındaki kişinin Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu konuşuluyor, Narlıdere aday adayı Fulya Akçay adındaki kişi de Ağbaba'nın istediği isimmiş. Malatya'dan vekil ol, tarafsız komisyonda yer al, adınız böyle şeylerle anılsın. Berbat durum." dedi.

AFİYET OLSUN SEYİT TORUN: MÜLAKAT YAPILIRKEN MEVCUT BAŞKAN GÜNEL'LE YEMEK YEDİ



Torun'un ise ilçedeki diğer adaylarla mülakat yapılırken mevcut başkan ile yemek yediğini belirten Portakal, "Tarafsız Komisyonun diğer üyesi Seyit Torun da Kuşadası'na gitmiş. İlçedeki diğer adaylarla mülakat yapılırken mevcut başkan Ömer Günel ile yemek yemiş! Doğru bir şey mi? Sadece bu 3 yer değildir tabiki… Her yerde durum benzerdir." ifadelerini kullandı.







CHP'de değişimin sadece sözde kaldığını yeni gelen yönetimin kendi derebeyliklerini kurduğunu belirten Portakal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Düşünsenize parti tarafından belirlenmiş bu isimlerin böyle anılması tarafsız heyet denilen bu yapıyı töhmet altında bırakır. Belki de hepsi böyle davranıyordur. Belki yeni genel başkanları böyle istiyordur! Belki de haberi yoktur!