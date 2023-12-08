Son dakika: CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel’den yerel seçimler için demokrasiden uzak karar! 81 ile gönderildi: 20 ilde ön seçim yok

"HÜR VE MÜSTAKİL GİRECEĞİZ"

İYİ Parti GİK'inden çıkan kararı açıklayan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından oylamaya geçilmiştir. Bu, siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şölenine dönüşmüştür. Mesele bütün yönleriyle irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararı almıştır" dedi.