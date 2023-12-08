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Son dakika: CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'den yerel seçimler için demokrasiden uzak karar! 81 ile gönderildi: 20 ilde ön seçim yok

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde büyük ortağı İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını duyurmasının ardından CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel demokrasiden uzak bir karar aldı. Buna göre oy potansiyelinin yüksek olduğu illerde ön seçim yapılamayacak.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 11:29 Güncelleme 08 Aralık 2023, 11:36
Son dakika: CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel’den yerel seçimler için demokrasiden uzak karar! 81 ile gönderildi: 20 ilde ön seçim yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde İyi Partili mevkidaşı Meral Akşener'i ziyaret etmiş, yapılacak yerel seçimler için yeni bir ittifak teklifi götürmüştü.

Ancak İyi Parti CHP'den gelen ittifak teklifini reddetti.

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"HÜR VE MÜSTAKİL GİRECEĞİZ"
İYİ Parti GİK'inden çıkan kararı açıklayan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından oylamaya geçilmiştir. Bu, siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şölenine dönüşmüştür. Mesele bütün yönleriyle irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararı almıştır" dedi.

Son dakika: CHPli Özgür Özelden ittifakı reddeden İYİ Partiye yanıt! Akşenere toplumsal tabanlı rest

AKŞENER'E 'TOPLUMSAL TABAN'LI REST
Özgür Özel, karar sonrası gerçekleşen grup toplantısında önce İYİ Parti'yi 'İYİ insanların' partisi diyerek yıkadı yağladı sonra da CHP'lilere İYİ Parti'nin 'eski dost' olduğunu söyledi. "Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" diyen Özel, Akşener'e "ittifak yoksa toplumsal taban var" resti çekti.

81 İLE DEMOKRASİDEN UZAK GENELGE
Yerel seçimlere İYİ Parti'siz girecek olan CHP 81 ile gönderdiği yazıyla bundan sonraki yönetimin nasıl olacağını gözler önüne serdi.

Buna göre emanetçi Başkan Özgür Özel'in kararıyla seçmenin yüksek olduğu bölgelerde önseçim yapılmayacak.

SEÇMENİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE ÖNSEÇİM YAPILMAYACAK
Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.

Belediye başkanlıklarında ön seçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.

MECLİS ÜYELERİ İÇİN DE FERMUAR SİSTEMLİ ÖNSEÇİM FORMÜLÜ
CHP seçmeninin fazla olduğu bu şehirlerde ön seçimsiz belirlenecek adaylara ayrımcılık yapıldığı görüldü.

Son olarak meclis üyeleri için ise fermuar sistemiyle ön seçim, anket ve eğilim yoklaması yapılacak.

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