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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın cephane sorumlusu Zeynep Sevim etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT'in etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 10:50 Güncelleme 11 Aralık 2023, 10:59
MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın cephane sorumlusu Zeynep Sevim etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.

MİT'ten nokta operasyon!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Terörist Zeynep Sevim'in 10 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği Irak'ın kuzeyindeki Gara Dağında uzun yıllar terörist eylemlerde bulunduğu öğrenildi.

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MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın cephane sorumlusu Zeynep Sevim etkisiz hale getirildi
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