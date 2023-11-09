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CHP'de kavga bitmedi! Kılıçdaroğlu 'intikam' istiyor Ekremciler yerden yere vuruyor: Siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadı

Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdilik hoşçakalın" diyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu söz siyaset kulislerinde çokça tartışılırken; CHP'de kavganın bitmediği gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlu'nun da siyasi hayatını Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye adadığına dair yorumlar yapıldı. Ekremciler ise Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın 'kurnaz' olarak tanımladığı Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu aleyhinde çalışma yürütebileceğini ima etti. Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin CHP'yi tekrar ele geçirme hırsında olduğunu söyledi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 09:22 Güncelleme 09 Kasım 2023, 09:37
CHP’de kavga bitmedi! Kılıçdaroğlu ’intikam’ istiyor Ekremciler yerden yere vuruyor: Siyasi hayatını İmamoğlu’nu bitirmeye adadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay bitti ama kriz hala sona ermedi.

13 yıllık hegemonyası sona eren, dün de genel merkeze gelerek koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde yaşananlara ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHPnin devrik lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Olaylı kurultayda İmamoğlundan türlü entrikalar: Özgür Özelin elini niye kaldırmadı?

CHP'nin devrik lideri, kurultayda ilk tur sonrası adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdığını, bunu da kurultayın divan başkan Ekrem İmamoğlu'na bildirdiğini söyledi. İmamoğlu ise bu kararı kendi güdümünde olan 'ekremciedit' hesabıyla jet hızıyla servis edip "Ben söyledim çekildi" algısı yaptı.

Kılıçdaroğlu bu durumun çok ağrına gittiğini söyledi.

İMAMOĞLU ENTRİKASI... "BEN SÖYLEDİM ÇEKİLDİ" ALGISI
Kılıçdaroğlu'nun çekilme kararını divan başkanı İmamoğlu'na bildirmesi, İmamoğlu'nun da bu kararı kendi güdümünde olan medyaya jet hızıyla servis edip "Ben çekildim söyledi" algısı yapması, kurultay sürecindeki binbir kaos ve entrikayı da gözler önüne serdi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korururken Ekremciler, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

"KURNAZ KEMAL"
İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın, bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nu "Günlük politika yapan kurnaz" olarak tanımladı.



"KILIÇDAROĞLU'NUN DERDİ BAŞKA! CHP'Yİ TEKRAR ELE GEÇİRMEK İSTİYOR"
"Kılıçdaroğlu'nun derdi başka" diyen Yalçın, yerel seçimde İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu aleyhinde çalışma yürütebileceğini ima etti. Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin CHP'yi tekrar ele geçirme hırsında olduğunu söyledi.

Soner Yalçın devrik CHP liderine "Kılıçdaroğlu, son seçim mağlubiyeti üzerine moralleri bozulan milyonların ruh haliyle şimdi empati yapıyor mu?" sorusunu yöneltti.



Tam da bu noktada dikkat çekilmesi gereke bir husus var.

SİYASİ HAYATINI İMAMOĞLU'NU BİTİRMEYE ADADI
Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevi Özgür Özel'e devrettiği sırada "Şimdilik hoşçakalın" dedi. Bu söz siyaset kulislerinde çokça tartışılırken; CHP'de kavganın bitmediğini, Kılıçdaroğlu'nun intikam peşinde olduğunu da gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye adadığına dair yorumlar yapıldı.

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