CHP’de kavga bitmedi! Kılıçdaroğlu ’intikam’ istiyor Ekremciler yerden yere vuruyor: Siyasi hayatını İmamoğlu’nu bitirmeye adadı

CHP'nin devrik lideri, kurultayda ilk tur sonrası adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdığını, bunu da kurultayın divan başkan Ekrem İmamoğlu'na bildirdiğini söyledi. İmamoğlu ise bu kararı kendi güdümünde olan 'ekremciedit' hesabıyla jet hızıyla servis edip "Ben söyledim çekildi" algısı yaptı.



Kılıçdaroğlu bu durumun çok ağrına gittiğini söyledi.



İMAMOĞLU ENTRİKASI... "BEN SÖYLEDİM ÇEKİLDİ" ALGISI

Kılıçdaroğlu'nun çekilme kararını divan başkanı İmamoğlu'na bildirmesi, İmamoğlu'nun da bu kararı kendi güdümünde olan medyaya jet hızıyla servis edip "Ben çekildim söyledi" algısı yapması, kurultay sürecindeki binbir kaos ve entrikayı da gözler önüne serdi.