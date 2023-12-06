Akşener müstakil seçim kararı sonrası Ekrem İmamoğlu’na ’İETT’li daldı! CHP’li İBB’ye ’niteliksiz’ Mansur Yavaş’a ’korkak’ göndermesi

REZALETİ PERDELEMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİ

Ulaşımdaki rezaleti perdelemek için "İETT'de arıza sayısı düştü" diyen Ekrem İmamoğlu, "İETT'de yolcu sayımız artmış olmasına rağmen. İşte "arızalar yapıyor vs." tamam arıza yapıyor, arıza yapmayan araç olmaz. İBB'nin İETT kurumunun otobüsleri yanında Özel Halk Otobüsleri de var. Arıza sayısında, oranında bile inanılmaz bir düşüş yaşattık biz aslında" açıklamasıyla ayan beyan yalan konuştu.



Öte yandan şu sıralar koltuğunu kaybetme korkusuyla Meral Akşener'e 'ablam' deyip HEDEP'e mavi boncuk dağıtan İmamoğlu, İYİ Parti'nin 'müstakil seçim' kararı sonrası 'tabanda ittifak' söylemine sığındı.