Akşener müstakil seçim kararı sonrası Ekrem İmamoğlu’na ’İETT’li daldı! CHP’li İBB’ye ’niteliksiz’ Mansur Yavaş’a ’korkak’ göndermesi

Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler, yürümeyen merdivenler...
CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da deyim yerindeyse ulaşım kilitlendi. İnşaatı devam eden metrolar sırf AK Parti döneminde yapımına başlandı diye CHP tarafından molozla ve toprakla kapatıldı.
İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletildi.
Ekrem İmamoğlu kariyer planlaması yaparken megakent adeta kaderine terk edildi.
28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip olan İmamoğlu, 4 Kasım'daki kurultay sonrası Özgür Özel'in makamına da vesayetçi oldu.
Fiili eş başkan edasıyla il dışındaki CHP etkinliklerinde boy gösterdi, siyasi basamak olarak gördüğü İBB makamını her seferinde ihmal etti.
Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı.