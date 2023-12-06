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Akşener müstakil seçim kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'na 'İETT'li daldı! CHP'li İBB'ye 'niteliksiz' Mansur Yavaş'a 'korkak' göndermesi

CHP - İYİ Parti hattında kaos günden güne büyüyor. Meral Akşener 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak Ekrem İmamoğlu'na İETT üzerinden girişti. CHP'li İBB'ye 'niteliksiz ve yetersiz' göndermesinde bulunan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmayız" diyerek rest çeken Akşener, Mansur Yavaş'ı da es geçmedi. İYİ Pari lideri kürsüden şiir okuyarak Yavaş'a açık açık 'korkak' dedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 14:06 Güncelleme 06 Aralık 2023, 14:37
Akşener müstakil seçim kararı sonrası Ekrem İmamoğlu’na ’İETT’li daldı! CHP’li İBB’ye ’niteliksiz’ Mansur Yavaş’a ’korkak’ göndermesi

Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler, yürümeyen merdivenler...

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da deyim yerindeyse ulaşım kilitlendi. İnşaatı devam eden metrolar sırf AK Parti döneminde yapımına başlandı diye CHP tarafından molozla ve toprakla kapatıldı.

İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletildi.

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Ekrem İmamoğlu kariyer planlaması yaparken megakent adeta kaderine terk edildi.



28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip olan İmamoğlu, 4 Kasım'daki kurultay sonrası Özgür Özel'in makamına da vesayetçi oldu.

Fiili eş başkan edasıyla il dışındaki CHP etkinliklerinde boy gösterdi, siyasi basamak olarak gördüğü İBB makamını her seferinde ihmal etti.

Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı.

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REZALETİ PERDELEMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİ
Ulaşımdaki rezaleti perdelemek için "İETT'de arıza sayısı düştü" diyen Ekrem İmamoğlu, "İETT'de yolcu sayımız artmış olmasına rağmen. İşte "arızalar yapıyor vs." tamam arıza yapıyor, arıza yapmayan araç olmaz. İBB'nin İETT kurumunun otobüsleri yanında Özel Halk Otobüsleri de var. Arıza sayısında, oranında bile inanılmaz bir düşüş yaşattık biz aslında" açıklamasıyla ayan beyan yalan konuştu.

Öte yandan şu sıralar koltuğunu kaybetme korkusuyla Meral Akşener'e 'ablam' deyip HEDEP'e mavi boncuk dağıtan İmamoğlu, İYİ Parti'nin 'müstakil seçim' kararı sonrası 'tabanda ittifak' söylemine sığındı.




İMAMOĞLU'NA İETT ÜZERİNDEN GİRİŞTİ
Meral Akşener ise 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak CHP'li İBB'ye İETT üzerinden girişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İBB'YE 'NİTELİKSİZ' GÖNDERMESİ
CHP'li İBB'nin 'niteliksiz' ve 'yetersiz' olduğunu ima eden Akşener, "Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor" dedi.



MANSUR YAVAŞ'A "KORKAK" DEDİ
İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmayız" diyerek rest çeken Akşener, Mansur Yavaş'a da 'korkak' dedi.

"Kopunca bir büyük savaş, Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür" mısralarını okuyan Akşener'in 'korkak' ve 'Yavaş' vurguları İYİ Partililerce alkışlandı.

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