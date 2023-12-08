Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'i "ciddiye almadım" göndermesi: Hiç üstüme alınmadım

İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'İ CİDDİYE ALMADIM GÖNDERMESİ

Akşener'in Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP'ye yaptığı göndermeye İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

"ÜSTÜME ALINMADIM"

Akşener'i ciddiye almadığını ima eden Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Hiç üstüme alınmadım" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşatttık. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum"