Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'i "ciddiye almadım" göndermesi: Hiç üstüme alınmadım

İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'İ CİDDİYE ALMADIM GÖNDERMESİ
Akşener'in Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP'ye yaptığı göndermeye İmamoğlu'ndan yanıt geldi.
"ÜSTÜME ALINMADIM"
Akşener'i ciddiye almadığını ima eden Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Hiç üstüme alınmadım" dedi.
İmamoğlu şunları söyledi:
"İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşatttık. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum"
YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ'I DA PATLATTI
CHP'li Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın da patlattı.
CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın "Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştü. İnce CHP'nin İzmir adayı olabilir" iddiaları sorulan Ekrem İmamoğlu, "Muharrem İnce ile saygı çerçevesinde dertleştik, sohbetimizde İzmir'in adı bile geçmedi. Hiç öyle bir konu bile geçmedi. Kod adı İzmir ise adı bile geçmedi sohbetimizde" dedi.