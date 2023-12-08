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Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası camiden ayrılan Başkan Erdoğan'ın, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 14:20 Güncelleme 08 Aralık 2023, 14:20
Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Namaz sonrası camiden ayrılan Başkan Erdoğan'ın, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılması bekleniyor.

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