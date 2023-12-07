Son dakika: CHP yandaşı Fatih Portakal’dan Muharrem İnce’nin İzmir adaylığı iddiasına tepki: Oy vermem!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden çıkan Türkiye, 31 Mart 2023 yerel seçimlerine hazırlık yapıyor. Siyasi partilerin hangi şehirde kimi aday göstereceği merak ediliyor. En çok merak edilen illerden biri İzmir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Tunç Soyer'in aday gösterilmeyeceğinin sinyalini vermişti.

BOMBA İNCE İDDİASI Tam da gündem İzmir iken CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz 'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

İnce'nin iddiaları doğruladığını söyleyen Saymaz, "İnce, 'ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım' dedi" diye konuştu. Saymaz'ın iddiasına göre İnce, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi"