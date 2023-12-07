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Son dakika: CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'nin İzmir adaylığı iddiasına tepki: Oy vermem!

Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken siyaset gündemini son günlerde meşgul eden konulardan biri: Ekrem İmamoğlu – Muharrem İnce görüşmesi. CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz söz konusu görüşmede İnce’ye İzmir adaylığının teklif edildiğini iddia edince muhalefet kanadı bile karıştı. Fatih Portakal, Saymaz’ın iddiasına karşı “Kendisine güvenmiyorum. Oy vermem” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 21:06 Güncelleme 07 Aralık 2023, 21:31
Son dakika: CHP yandaşı Fatih Portakal’dan Muharrem İnce’nin İzmir adaylığı iddiasına tepki: Oy vermem!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden çıkan Türkiye, 31 Mart 2023 yerel seçimlerine hazırlık yapıyor. Siyasi partilerin hangi şehirde kimi aday göstereceği merak ediliyor. En çok merak edilen illerden biri İzmir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Tunç Soyer'in aday gösterilmeyeceğinin sinyalini vermişti.

BOMBA İNCE İDDİASI
Tam da gündem İzmir iken CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Saymaz, CHP'nin İnce'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması için teklif götürdüğünü söyledi.

İnce'nin iddiaları doğruladığını söyleyen Saymaz, "İnce, 'ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım' dedi" diye konuştu. Saymaz'ın iddiasına göre İnce, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi"

CHP'DEN YALANLAMA
Saymaz'ın İnce iddiası gündemde konuşulurken CHP'den ışık hızıyla bir açıklama geldi. Partinin Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Görüşme olağan ancak adaylık konusu Parti Meclisi'nin yetkisinde" dedi.

Görüşmenin olağan olduğunu söyleyen Günaydın, "Ancak orada herhangi bir il büyükşehir belediye başkanlığı konusu geçemez. Geçmemiştir. Her ikisini de tanırım, çünkü mesele Parti Meclisi'nin görev ve yetki alanındadır." ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL'DAN CHP'YE 'İZMİR' RESTİ: OY VERMEM

Gelişmeleri Sözcü TV canlı yayınında değerlendiren CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, İzmir seçmeni olarak bahse konu iddiaların gerçekleşmesi durumunda CHP'ye oy vermeyeceğini söyledi.

Portakal, "Muharrem Bey, olmayan şeyleri söyleyen bir insan, kendisine güvenmiyorum" dedi.

İnce'nin İzmir adaylığı iddiası: Oy vermem!

Portakal konuya ilişkin şunları söyledi:

"İsmail Saymaz Muharrem İnce için İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylığında adı geçiyor dedi. Muharrem Bey İzmir'den aday gösterilsin, ben İzmir seçmeniyim oy vermem. Güvenmiyorum çünkü kendisine bunu hep söyledim. Mesajlarımda bile var. Olmayan bir şeyi söyleyen birine oy vermem. Size bir soru. Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığına oynamış, parti liderliği yapmış biri olarak bu teklifi kabul eder mi?"

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Son dakika: CHP yandaşı Fatih Portakal’dan Muharrem İnce’nin İzmir adaylığı iddiasına tepki: Oy vermem!
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