Son dakika: CHP yandaşı Fatih Portakal’dan Muharrem İnce’nin İzmir adaylığı iddiasına tepki: Oy vermem!

CHP'DEN YALANLAMA
Saymaz'ın İnce iddiası gündemde konuşulurken CHP'den ışık hızıyla bir açıklama geldi. Partinin Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Görüşme olağan ancak adaylık konusu Parti Meclisi'nin yetkisinde" dedi.
Görüşmenin olağan olduğunu söyleyen Günaydın, "Ancak orada herhangi bir il büyükşehir belediye başkanlığı konusu geçemez. Geçmemiştir. Her ikisini de tanırım, çünkü mesele Parti Meclisi'nin görev ve yetki alanındadır." ifadelerini kullandı.
FATİH PORTAKAL'DAN CHP'YE 'İZMİR' RESTİ: OY VERMEM
Gelişmeleri Sözcü TV canlı yayınında değerlendiren CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, İzmir seçmeni olarak bahse konu iddiaların gerçekleşmesi durumunda CHP'ye oy vermeyeceğini söyledi.
Portakal, "Muharrem Bey, olmayan şeyleri söyleyen bir insan, kendisine güvenmiyorum" dedi.
Portakal konuya ilişkin şunları söyledi:
"İsmail Saymaz Muharrem İnce için İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylığında adı geçiyor dedi. Muharrem Bey İzmir'den aday gösterilsin, ben İzmir seçmeniyim oy vermem. Güvenmiyorum çünkü kendisine bunu hep söyledim. Mesajlarımda bile var. Olmayan bir şeyi söyleyen birine oy vermem. Size bir soru. Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığına oynamış, parti liderliği yapmış biri olarak bu teklifi kabul eder mi?"